Yape quiere que seas 'Streamer' de Kick y vende esta LAPTOP GAMER con descuento de 1700 soles: de regalo tu silla RGB

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del Perú, puesto que gracias a ella puedes recibir y enviar dinero de forma inmediata. Sin embargo, esto no es todo ya que ahora también puedes realizar otras funciones importantes.

Con más de diez millones de 'Yaperos', la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) es todo un éxito y esto ha generado que ahora los usuarios puedan comprar diferentes productos o incluso contratar algunos servicios sin tener que salir de la App bancaria.

Kick es una de las plataformas de streaming más populares, puesto que esta te ofrece un pago por una cantidad de gente que se conecte para verte. Esto ha generado que miles de jóvenes busquen ganar seguidores mediante la creación de contenido.

Si estás pensando hacer gameplays y ganar seguidores en Kick, pero no tienes una laptop gamer, ya que usualmente estas máquinas cuestan una fortuna, estás de suerte puesto que Yape ofrece un descuento de 1700 soles para comprar una PC de escritorio de gran calidad.

Aprovecha la promo Yape. Foto: captura.

Por solo 2599 soles podrá comprar la laptop Gaming HP Victus 15 con un procesador AMD Ryzen 5. Esta computadora llega con 8GB de RAM, 512GB SSD y una tarjeta de video GeForce RTC 3050 de 6GB. Si bien este este equipo puede costar unos 4299 soles, en Yape lo podrás encontrar con este super descuento.

Recuerda que para acceder a esta promoción solo deberás ingresar a Yape, buscar la Tienda y finalmente buscar la Laptop Gaming YP Victus. Lo mejor de todo es que el dinero se debitará de tu cuenta y además el producto te llegará a la puerta de tu casa.