¿Quién es Jonathan Ross? El agente de ICE que disparó a matar a Renee Nicole Good en redada de Minneapolis

La muerte de Renee Nicole Good ha impactado a todo Estados Unidos y, si bien nadie celebra la muerte de nadie, el caso ha polarizado, una vez más el debate, más aún cuando se conoció la identidad del responsable de disparar contra la madre de 3 hijos: Jonathan Ross, agente de ICE quien participó de forma activa de las redadas anti inmigración en Minneapolis.

¿Quién es Jonathan Ross? El agente que mató a una madre en protesta anti ICE

De acuerdo a la información vertida por el Daily Mail, Ross, de 43 años, tiene una esposa filipina: "Nunca encontrarías una persona más amable y gentil (...) Es un cristiano comprometido y conservador, un padre excepcional, un esposo excepcional. No podría estar más orgullos de él", acotó Ed Ross, su padre.

Como era de esperarse, el agente de ICE que actuó en Minneapolis es una admirador del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump quien, además, es un veterano de la guerra en Irak (2003), casándose con su esposa asiática en 2012 y sus suegro médicos que ejercen su profesión en Filipinas.

No se sabe mucho de la esposa de Ross, tan solo lo dicho por el progenitor del exmilitar, quien aseguró que la mujer ya es una ciudadana estadounidense. De acuerdo al New York Post, en el pasado "ha compartido fotos en las redes sociales de ella misma junto a un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos".

Pese a que tampoco hay información concisa, el NY Post estima que Ross es parte de ICE desde 2013, su base se encuentra en Minneapolis, siendo parte del Equipo de Respuesta Especial ICE ERO, que no es otra cosa que una unidad táctica entrenada de forma especial.

La primera vez que se habló de Jonathan Ross de forma pública

De hecho, la primera vez que se supo de Ross de forma pública data de junio de 2025, cuando tuvo un violento encuentro con un inmigrante ilegal en Bloomington, Minnesota, el cual fue detenido a casi 100 metros de una parada de tráfico. Se supo que el indocumentado provenía de Guatemala, identificado como Roberto Carlos Muñoz, supuestamente, con un amplio historial de antecedentes penales.

En dicho momento, se conoció que Ross rompió la ventanilla trasera del lado del conductor luego que el guatemalteco se mostrara contrario a descender de su auto cuando los agentes de ICE se lo pidieron, tras lo cual aceleró para intentar huir, llevándose al protagonista de esta nota cuyo brazo quedó atrapado entre el asiento y el chasis del vehículo.

Luego del arresto, Jonathan Ross fue hospitalizado debido a las heridas que presentó en brazo y mano, las mismas que produjeron 33 puntos de sutura y, según los federales, su recuperación fue completa.

Elogian accionar de Jonathan Ross y llaman "terrorista doméstica" a Renee Nicole Good

De hecho, tras la muerte de Renee Nicole Good, la situación se puso aún mucho más tensa y polarizada cuando el presidente Donald Trump elogió el accionar de Ross, argumentando de que el oficial de ICE actuaba en defensa propia ras ser "atropellado" por la madre de 3 hijos.

Este reconocimiento fue seguido por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, quien aseguró que la respuesta de Ross está más que justificado, calificando a Good como una "terrorista doméstica", una afirmación que ha caldeado mucho más los ánimos de los estadounidenses, sobre todo de los ciudadanos de Minneapolis que salieron a protestar a las calles con mayor vehemencia.