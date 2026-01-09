- Hoy:
¡TERRIBLES NOTICIAS para inmigrantes! ICE y USCIS presionan a refugiados de Minnesota endureciendo pruebas de verificación
USCIS y ICE trabajan en conjunto para volver a verificar los datos de los refugiados en Minnesota y evitar información fraudulenta; todo ello en medio del rechazo de la población.
Desde hoy, una nueva palabra se ha vuelto el terror de miles de inmigrantes que viven en Minnesota, y es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), han lanzado el operativo PARRIS, el cual busca reexaminar miles de casos de refugiados, quienes serán sometidos a nuevas verificaciones de antecedentes, así como a las mismísimas solicitudes de refugio.
USCIS anuncia operativo PARRIS en Minnesota y ICE se encargará de aplicarlo
La agencia encargada de desplegar este operativo recaerá será el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la cual, inicialmente, tiene como objetivo 5,600 refugiados en Minnesota que aún no cuenta con la Green Card o residencia permanente.
PARRIS, tiene por significado Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de Refugiados Posterior a la Admisión, da a los federales la potestad de hacer verificaciones exhaustivas de antecedentes, reentrevistas y evaluaciones de mérito de las solicitudes de refugio.
Un portavoz del DHS dijo: "Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude. Esta operación en Minnesota demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema de inmigración estadounidense es utilizado como arma por quienes buscan defraudar al pueblo estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses y el estado de derecho son siempre lo primero".
USCIS detalla que el operativo PARRIS se enmarca en una estrategia mucho más grande que tiene por finalidad mayor implementar estándares de investigación más rigurosos, medidas que responden a la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949, según las cuales exigen a las agencias federales identificar e implementar nuevas mejoras en la investigación de antecedentes para proteger al país de terroristas extranjeros y demás amenazas a la seguridad pública.
Fraude migratorio masivo en Minnesota
Hay que tener en cuenta que PARRIS inició en diciembre de 2025, pero es recién ahora cuando los casos están siendo derivados a ICE en Minnesota, ya que recientemente, en medio de la Operación Twin Shield, se expuso un fraude migratorio bastante amplio en el área de Minneapolis-Saint Paul.
Hasta el momento, se sabe que los investigadores identificaron 275 casos fraudulentos, emitieron avisos de comparecencia o remitieron personas a ICE en 42 casos y 4 personas fueron detenidas al 30 de septiembre de 2025.
