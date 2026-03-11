- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Corte de agua MASIVO en Lima por 6 días consecutivos: distritos no tendrán servicio desde el 12 al 18 de marzo
Diversos distritos de Lima no tendrán el servicio de agua potable por seis días consecutivos, por lo que es importante conocer las zonas afectadas y el horario.
¡Atención, Lima! SEDAPAL confirmó un CORTE MASIVO desde el jueves 12 al miércoles 18 de marzo, incluso precisó que se realizará la suspensión del suministro en todo un distrito. Toma tus precauciones y revisa las zonas afectadas, así como horarios.
PUEDES VER: ¿Se confirmó paro nacional de transportistas mañana jueves 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
Corte de agua masivo en Lima del 12 al 18 de marzo
Sedapal informó que diversos distritos de la capital no contarán con el servicio de agua por seis días consecutivos, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía. La medida durará desde las 10.30 a. m. a 4.30 p. m. durante el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo.
- La Molina: Todo el distrito.
- Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
- Chorrillos: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.
- Santiago de Surco: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.
- San Juan de Lurigancho: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona 1, Urb. San Gabriel.
- Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Círcunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.
- San Luis San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis
Sedapal confirma corte masivo del 12 al 18 de marzo en Lima.
Corte de agua este jueves 12 de marzo
Sedapal indicó que la Urb. El Cuadro (R2-R3-R4-R5) del distrito de Chaclacayo no contará con el servicio de agua potable este jueves 12 de marzo por 12 horas, desde las 8.00 a. m. a las 8.00 p. m. Le recomendamos que tome sus precauciones ante esta medida.
Asimismo, los vecinos de Independencia también sufrirán la suspensión del suministro en el sector 334, que involucra las áreas de A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo. La hora de inicio de la interrupción de este jueves 12 de marzo es de 12.00 m. a 8.00 p. m.
¿Qué hacer durante un corte de agua?
Durante un corte de agua se recomienda almacenar previamente agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar y mantener la higiene personal. También es útil racionar el consumo, utilizar el agua solo para lo indispensable y mantener los recipientes bien tapados para evitar contaminación.
- 1
¿Se confirmó paro nacional de transportistas mañana jueves 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
- 2
Corte de agua MASIVO en Lima por 6 días consecutivos: distritos no tendrán servicio desde el 12 al 18 de marzo
- 3
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90