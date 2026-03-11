Corte de agua MASIVO en Lima por 6 días consecutivos: distritos no tendrán servicio desde el 12 al 18 de marzo

¡Atención, Lima! SEDAPAL confirmó un CORTE MASIVO desde el jueves 12 al miércoles 18 de marzo, incluso precisó que se realizará la suspensión del suministro en todo un distrito. Toma tus precauciones y revisa las zonas afectadas, así como horarios.

Corte de agua masivo en Lima del 12 al 18 de marzo

Sedapal informó que diversos distritos de la capital no contarán con el servicio de agua por seis días consecutivos, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía. La medida durará desde las 10.30 a. m. a 4.30 p. m. durante el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo.

La Molina: Todo el distrito.

Todo el distrito. Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Chorrillos: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. Santiago de Surco: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. San Juan de Lurigancho : Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona 1, Urb. San Gabriel.

: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona 1, Urb. San Gabriel. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Círcunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Círcunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. San Luis San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

Corte de agua este jueves 12 de marzo

Sedapal indicó que la Urb. El Cuadro (R2-R3-R4-R5) del distrito de Chaclacayo no contará con el servicio de agua potable este jueves 12 de marzo por 12 horas, desde las 8.00 a. m. a las 8.00 p. m. Le recomendamos que tome sus precauciones ante esta medida.

Asimismo, los vecinos de Independencia también sufrirán la suspensión del suministro en el sector 334, que involucra las áreas de A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo. La hora de inicio de la interrupción de este jueves 12 de marzo es de 12.00 m. a 8.00 p. m.

¿Qué hacer durante un corte de agua?

Durante un corte de agua se recomienda almacenar previamente agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar y mantener la higiene personal. También es útil racionar el consumo, utilizar el agua solo para lo indispensable y mantener los recipientes bien tapados para evitar contaminación.