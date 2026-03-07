- Hoy:
¡Distritos de Lima se quedan sin agua! Sedapal anuncia nuevo corte este 8 de marzo hasta por 12 horas
La suspensión del servicio hídrico, se ejecutará hasta por 12 horas en algunos de los distritos de Lima. Conoce AQUÍ si tu zona será afectada.
¡Malas noticias en algunos sectores de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) detalló información sobre lo que será el nuevo corte de agua programado para este domingo 8 de marzo de 2026, en medio del Día Internacional de la Mujer.
Durante este segundo fin de semana del mes de marzo, se registrará otra suspensión del recurso hídrico en los hogares de la capital, por lo cual es necesario considerar la toma de prevención frente a un escenario que preocupa a más de uno de los ciudadanos.
Hasta el momento, se ha compartido la ÚLTIMA INFORMACIÓN sobre el corte por medio del canal de difusión de la entidad, y los distritos afectados serán Ate y la Molina. Además, se confirmó que el horario de restricción se extendería hasta por 12 horas.
Corte de agua este 8 de marzo será hasta por 12 horas / FOTO: Freepik
Corte de agua este 8 de marzo
Ate
- Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
- Áreas: A.H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A; A.H. La Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 176.
- En sector 175 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado R-8, A.H. Santa María, A.H. Micaela Bastidas III R-9, A.H. Inmigrantes de Chincho. Asoc. La Florida, Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II, Asoc. Las Palmeras R-7, A.H. Libertadores, A.H. Salazar Bondy.
La Molina
- Áreas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica.
- Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 199.
Canales de atención de Sedapal
Para consultas o emergencias puedes comunicarte con Aquafono (01 317 8000), además está la oficina virtual Aquanet para trámites y pagos, y sus redes sociales (Facebook/Twitter). Asimismo, se pueden realizar denuncias por conexiones clandestinas al 0800 7426.
