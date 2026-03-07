Valera, delantero de Universitario, sorprende con categórico calificativo a Los Chankas: "Un rival..."

El último antecedente de Universitario jugando en Andahuaylas ante Los Chankas es la dura derrota que sufrió en el Torneo Clausura que evitó que se consagren como campeones invictos. Ahora, los cremas tendrán una nueva oportunidad para conquistar la victoria y Álex Valera, uno de los referentes del elenco merengue, se pronunció respecto al enfrentamiento que los espera fuera de Lima.

Una nueva prueba para Universitario de Deportes. Los dirigidos por Javier Rabanal viajaron a Andahuaylas para alistar el partido ante Los Chankas. Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que una victoria de cualquiera será fundamental para empezar a marcar distancia.

Valera se refirió a la rivalidad con Los Chankas

Álex Valera es una de las figuras de Universitario y ya conoce lo que es jugar en Andahuaylas. A pesar de la derrota del año pasado, el delantero de 29 años fue claro y directo al referirse a lo difícil que será afrontar a Los Chankas.

“Afrontaremos un complicado encuentro donde no hemos podido ganar todavía y esperemos que se pueda dar en esta ocasión. Todos los partidos debemos afrontarlos para ganarlos y esta vez no será la excepción. Hemos trabajado bien en la semana y hay que buscar un resultado importante. Chankas es un rival fuerte, está haciendo las cosas bien. Hay que saber jugarles, estarán de local y querrán aprovechar su localía, así que será un partido duro”, sostuvo.

¿Cómo le fue a Universitario en sus últimas visitas a Los Chankas?

La rivalidad entre Universitario y Los Chankas nos ha regalado emocionantes partidos tanto en Andahuaylas como en Lima. El enfrentamiento entre ambos está bastante igualado y en la última visita de la 'U' a Andahuaylas, los cremas perdieron por 3-1 y en el Clausura del 2024 empataron sin goles. El partido de este domingo 8 de marzo podría marcar un nuevo capítulo a su historial.