- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Athletic Club vs Barcelona
- Cusco vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- UFC 326
ALERTA ROJA para conductores en Florida: 60 días de CÁRCEL para quienes no cumplan con este REQUISITO OBLIGATORIO
Nuevos residentes de Florida deben tramitar su licencia de conducir en un plazo máximo de 30 días y registrar su vehículo en 10 días.
En Florida, conducir sin cumplir con ciertos requisitos legales puede convertirse en un delito penal. La ley establece que cualquier persona que maneje un vehículo sin una licencia válida emitida por la autoridad competente podría enfrentar cargos criminales y sanciones de cárcel.
PUEDES VER: DURO GOLPE para solicitantes de ciudadanía estadounidense 2025-2026: USCIS aumenta preguntas del examen y EXIGE más respuestas correctas
El estatuto 322.03 del estado regula quién puede operar vehículos en carreteras del estado. Según esta normativa, no tramitar la licencia de conducir dentro del plazo establecido o circular sin un documento válido puede derivar en multas, antecedentes penales e incluso tiempo en prisión.
Las penas por no cumplir el requisito obligatorio
La ley en Florida clasifica la infracción según los antecedentes del conductor. Una primera violación se considera un delito menor de segundo grado y puede acarrear hasta 60 días de cárcel. Esta medida busca asegurar que todos los conductores cumplan con los requisitos legales obligatorios antes de circular por las vías públicas.
Florida advierte que incumplir requisito obligatorio puede derivar en 60 días de cárcel para conductores.
Si se produce una reincidencia, la sanción se eleva a un delito menor de primer grado, con posibilidad de hasta un año de prisión o libertad condicional. En el caso de terceras infracciones o más, la ley prevé un período mínimo obligatorio de encarcelamiento, reflejando la gravedad creciente de quienes incumplen repetidamente esta normativa.
Quiénes deben cumplir y los plazos establecidos
Cualquier persona que se convierta en residente de Florida debe tramitar su licencia de conducir local dentro de un plazo determinado. Se considera residente a quienes comienzan a trabajar en el estado, inscriben a sus hijos en escuelas públicas, se registran para votar, solicitan exenciones fiscales de vivienda o viven en Florida por más de seis meses consecutivos.
La ley establece que los nuevos residentes deben obtener su licencia de conducir en un máximo de 30 días, y registrar su vehículo y contratar el seguro correspondiente dentro de 10 días. Las solicitudes se realizan en persona y pueden incluir exámenes de visión y, en algunos casos, pruebas de manejo o conocimiento.
- 1
ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje
- 2
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: funcionario EXPONE que se le NEGÓ atención médica a mexicano antes de su MUERTE bajo custodia de ICE
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Michigan: hombre que intentó APUÑALAR a policía con un destornillador se declara INOCENTE de los cargos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Q Spa & Wellness
Full day Spa para uno o dos con masajes y más
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90