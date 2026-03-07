ALERTA ROJA para conductores en Florida: 60 días de CÁRCEL para quienes no cumplan con este REQUISITO OBLIGATORIO

En Florida, conducir sin cumplir con ciertos requisitos legales puede convertirse en un delito penal. La ley establece que cualquier persona que maneje un vehículo sin una licencia válida emitida por la autoridad competente podría enfrentar cargos criminales y sanciones de cárcel.

El estatuto 322.03 del estado regula quién puede operar vehículos en carreteras del estado. Según esta normativa, no tramitar la licencia de conducir dentro del plazo establecido o circular sin un documento válido puede derivar en multas, antecedentes penales e incluso tiempo en prisión.

Las penas por no cumplir el requisito obligatorio

La ley en Florida clasifica la infracción según los antecedentes del conductor. Una primera violación se considera un delito menor de segundo grado y puede acarrear hasta 60 días de cárcel. Esta medida busca asegurar que todos los conductores cumplan con los requisitos legales obligatorios antes de circular por las vías públicas.

Florida advierte que incumplir requisito obligatorio puede derivar en 60 días de cárcel para conductores.

Si se produce una reincidencia, la sanción se eleva a un delito menor de primer grado, con posibilidad de hasta un año de prisión o libertad condicional. En el caso de terceras infracciones o más, la ley prevé un período mínimo obligatorio de encarcelamiento, reflejando la gravedad creciente de quienes incumplen repetidamente esta normativa.

Quiénes deben cumplir y los plazos establecidos

Cualquier persona que se convierta en residente de Florida debe tramitar su licencia de conducir local dentro de un plazo determinado. Se considera residente a quienes comienzan a trabajar en el estado, inscriben a sus hijos en escuelas públicas, se registran para votar, solicitan exenciones fiscales de vivienda o viven en Florida por más de seis meses consecutivos.

La ley establece que los nuevos residentes deben obtener su licencia de conducir en un máximo de 30 días, y registrar su vehículo y contratar el seguro correspondiente dentro de 10 días. Las solicitudes se realizan en persona y pueden incluir exámenes de visión y, en algunos casos, pruebas de manejo o conocimiento.