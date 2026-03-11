¿Cuándo es el debate presidencial 2026, a qué hora y dónde ver el encuentro entre los candidatos?

0
Conoce cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el debate presidencial 2026, donde los 36 candidatos expondrán sus propuestas sobre diversos temas clave.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el debate presidencial 2026.
Conoce cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el debate presidencial 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El próximo domingo 12 de abril, los peruanos tenemos una importante cita en las urnas de votación, ya que decidiremos quién gobernará el país en los próximos cinco años. En tanto, existen muchos ciudadanos que esperan con ansias el debate electoral 2026, puesto que en dicho encuentro los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas.

Debate presidencial 2026: fecha, hora y dónde ver

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la participación de los 36 candidatos presidenciales se realizarán en dos jornadas de tres días cada una. El evento empezará el lunes 23 de marzo y continuará los días 24 y 25 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Por otro lado, todas las transmisiones del encuentro entre los postulantes al sillón presidencial comenzarán a las 8.00 p. m. mediante la señal de JNE Media y TV Perú, reuniendo a los candidatos presidenciales para presentar y discutir sus propuestas de gobierno sobre importantes temas ante la ciudadanía.

El debate presidencial 2026 en Perú se realizará en seis fechas.

¿Qué temas se abordarán en el debate presidencial 2026?

En las tres primeras fechas; 23, 24 y 25 de marzo se abordarán temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; y el de integridad pública y lucha contra la corrupción. Mientras que en la siguiente semana, se tratará el empleo, desarrollo y emprendimiento; y el aspecto de educación, innovación y tecnología.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales?

En las Elecciones Generales 2026, hay 36 candidatos presidenciales inscritos oficialmente para competir por la Presidencia de la República en los comicios del próximo domingo 12 de abril de 2026, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Conoce quiénes son:

    1. Fuerza Popular – Keiko Fujimori
    2. Alianza para el Progreso – César Acuña
    3. Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
    4. Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
    5. Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
    6. Ahora Nación – Alfonso López-Chau
    7. Podemos Perú – José Luna Gálvez
    8. Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
    9. Perú Moderno – Carlos Jaico
    10. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
    11. Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
    12. Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
    13. Progresemos – Paul Jaimes
    14. Partido Morado – Mesías Guevara
    15. Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
    16. Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
    17. País Para Todos – Carlos Álvarez
    18. Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
    19. Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
    20. Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
    21. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú – Napoleón Becerra
    22. Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
    23. Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
    24. Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
    25. Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
    26. Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
    27. Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
    28. Unidad Nacional – Roberto Chiabra
    29. Libertad Popular – Rafael Belaunde
    30. Partido SíCreo – Carlos Espá
    31. Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
    32. Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
    33. Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
    34. Partido Político PRIN – Walter Chirinos
    35. Renovación Popular – Rafael López Aliaga
    36. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata
