¿Cuándo es el debate presidencial 2026, a qué hora y dónde ver el encuentro entre los candidatos?

El próximo domingo 12 de abril, los peruanos tenemos una importante cita en las urnas de votación, ya que decidiremos quién gobernará el país en los próximos cinco años. En tanto, existen muchos ciudadanos que esperan con ansias el debate electoral 2026, puesto que en dicho encuentro los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas.

Debate presidencial 2026: fecha, hora y dónde ver

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la participación de los 36 candidatos presidenciales se realizarán en dos jornadas de tres días cada una. El evento empezará el lunes 23 de marzo y continuará los días 24 y 25 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Por otro lado, todas las transmisiones del encuentro entre los postulantes al sillón presidencial comenzarán a las 8.00 p. m. mediante la señal de JNE Media y TV Perú, reuniendo a los candidatos presidenciales para presentar y discutir sus propuestas de gobierno sobre importantes temas ante la ciudadanía.

El debate presidencial 2026 en Perú se realizará en seis fechas.

¿Qué temas se abordarán en el debate presidencial 2026?

En las tres primeras fechas; 23, 24 y 25 de marzo se abordarán temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; y el de integridad pública y lucha contra la corrupción. Mientras que en la siguiente semana, se tratará el empleo, desarrollo y emprendimiento; y el aspecto de educación, innovación y tecnología.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales?

En las Elecciones Generales 2026, hay 36 candidatos presidenciales inscritos oficialmente para competir por la Presidencia de la República en los comicios del próximo domingo 12 de abril de 2026, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Conoce quiénes son: