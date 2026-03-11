- Hoy:
¿Cuándo es el debate presidencial 2026, a qué hora y dónde ver el encuentro entre los candidatos?
Conoce cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver el debate presidencial 2026, donde los 36 candidatos expondrán sus propuestas sobre diversos temas clave.
El próximo domingo 12 de abril, los peruanos tenemos una importante cita en las urnas de votación, ya que decidiremos quién gobernará el país en los próximos cinco años. En tanto, existen muchos ciudadanos que esperan con ansias el debate electoral 2026, puesto que en dicho encuentro los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas.
Debate presidencial 2026: fecha, hora y dónde ver
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la participación de los 36 candidatos presidenciales se realizarán en dos jornadas de tres días cada una. El evento empezará el lunes 23 de marzo y continuará los días 24 y 25 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril.
Por otro lado, todas las transmisiones del encuentro entre los postulantes al sillón presidencial comenzarán a las 8.00 p. m. mediante la señal de JNE Media y TV Perú, reuniendo a los candidatos presidenciales para presentar y discutir sus propuestas de gobierno sobre importantes temas ante la ciudadanía.
El debate presidencial 2026 en Perú se realizará en seis fechas.
¿Qué temas se abordarán en el debate presidencial 2026?
En las tres primeras fechas; 23, 24 y 25 de marzo se abordarán temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; y el de integridad pública y lucha contra la corrupción. Mientras que en la siguiente semana, se tratará el empleo, desarrollo y emprendimiento; y el aspecto de educación, innovación y tecnología.
¿Quiénes son los candidatos presidenciales?
En las Elecciones Generales 2026, hay 36 candidatos presidenciales inscritos oficialmente para competir por la Presidencia de la República en los comicios del próximo domingo 12 de abril de 2026, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Conoce quiénes son:
- Fuerza Popular – Keiko Fujimori
- Alianza para el Progreso – César Acuña
- Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
- Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
- Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
- Ahora Nación – Alfonso López-Chau
- Podemos Perú – José Luna Gálvez
- Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
- Perú Moderno – Carlos Jaico
- Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
- Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
- Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
- Progresemos – Paul Jaimes
- Partido Morado – Mesías Guevara
- Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
- Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
- País Para Todos – Carlos Álvarez
- Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
- Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
- Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú – Napoleón Becerra
- Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
- Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
- Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
- Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
- Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
- Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
- Unidad Nacional – Roberto Chiabra
- Libertad Popular – Rafael Belaunde
- Partido SíCreo – Carlos Espá
- Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
- Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
- Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
- Partido Político PRIN – Walter Chirinos
- Renovación Popular – Rafael López Aliaga
- Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata
