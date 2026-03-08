- Hoy:
Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 9 de marzo: verifica distritos afectados y horarios
Sedapal ha confirmado que algunas zonas de Lima no contarán con el servicio de agua potable durante 12 horas este inicio de semana.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó un nuevo corte de agua programado para este lunes 9 de marzo en algunas de las zonas de la capital. ¿Tu sector ha sido incluido en esta suspensión? Conoce AQUÍ los datos que necesitas.
A través de su canal de difusión de WhatsApp, la entidad encargada de brindar el servicio básico, dio a conocer que se interrumpirá el suministro a raíz de trabajos de mantenimiento, reparación y demás acciones tomadas en modo de prevención para los ciudadanos.
Corte de agua fue programado este 9 de marzo en distritos de Lima / FOTO: Freepik
Asimismo, la información detalla que el recurso hídrico se suspenderá y no volverá hasta por 12 horas en determinados puntos de Lima. Revisa los horarios y distritos para los que aplicará esta cancelación.
Corte de agua este 9 de marzo
San Antonio de Huarochirí ( Hora: 7:00 p. m. – 7:00 p. m.)
- Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN, Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca
- Mz. R2, Mz. O2, Mz. P2, Mz. W, Mz. D2, Mz. L2, Mz. P1, Mz. W1, Mz. A4, Mz. T4, Mz. C2, Mz. K2, Mz. O1, Mz. V, Mz. O, Mz. U, Mz. B2, Mz. J2, Mz. D5, Mz. N, Mz. T, Mz. A2, Mz. I2, Mz. H5, Mz. C5, Mz. G5, Mz. F5, Mz. S, Mz. R, Mz. Q, Mz. H2, Mz. G2, Mz. F2, Mz. S4
- Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.
(Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.)
- Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC
- Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC)
- Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC)
- Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote
- Asociación Cerro La Libertad - Arca de Noé - Sector 8
- Asociación de Vivienda Integración Los Olivos
- Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa - ECN
- Pueblo Jicamarca - Anexo 8
(Hora: 2:00 p. m. - 11:50 p. m.)
- A. H. Santa Cruz de Huachipa
- A. H. Santa Isabel de Huachipa
- Asoc. La Encalada
- Asoc. La Encalada 2da etapa
- A.H. Unión Perú
- Asoc. Los Geranios de Huachipa
- Asoc. Las Moras -Ex Hacienda Huachipa
- Asoc. San Valentín
- Coop. 14 de Febrero Sagitario.
San Miguel (Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.)
- Urb. Maranga 1ra etapa
- Urb. Pando 2da etapa
- Urb. Pando 4ta etapa
- Av. de la Marina
- Av. Universitaria
- Jr. Ayacucho
- Av. Brígida Silva de Ochoa.
Comas (Hora: 12:00 p.m. – 8:00 p. m.)
- A. H. Bellavista
- A. H. Cerro Peruano
- A. H. Cerro Sinaí
- A. H. Incahuasi
- A. H. 9 de Octubre
- A. H. San Román
- A. H. Soledad Alto
- A. H. Virgen de Guadalupe
- Asoc. 9 de Octubre
- P.J. El Carmen Alto
- P.J. La Libertad
- P.J. Pampa Comas
- A. H. Nueva Florida.
Sedapal: canales de atención
Comunícate con Sedapal a través del Aquafono (01) 317-8000 para consultas, reportes de fugas o en caso de que no regrese el servicio en el horario que se ha anunciado.
De igual manera, tienes a disposición los canales digitales que incluyen WhatsApp al (+51) 994 173 292, la asistente virtual "Clarita" en su web, y redes sociales (Facebook y X). También puedes acudir a oficinas presenciales y una plataforma de reclamos virtuales.
