¡Las PEORES NOTICIAS para trabajadores inmigrantes! Ordenan aumento de tarifas para permisos de trabajo y peticiones de empleo

La administración de Donald Trump no se detienen en ajustar y presionar aún más la política migratoria en EE. UU., por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha anunciado el aumento de las tarifas de procesamiento premium para formularios de inmigración como: permisos de trabajo, solicitudes de cambio de estatus y peticiones de empleo, las cuales entrarán en vigor desde el 1 de marzo de 2026.

¿Cuáles son los nuevos precios para peticiones de empleo y permisos de trabajos tras el aumento?

En ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alista el texto final para el lunes 12 de enero, el mismo que señala que dicho ajuste tarifario es un reflejo de la inflación entre junio de 2023 y junio de 2025, cuyas revisiones están autorizadas por la Ley de Estabilización del USCIS, permitiendo al DHS modificar los costos de procesamiento premium cada dos años para mantener su valor real en dólares.

Pero, ¿Qué quiere decir esto? el costo de procesamiento premium del Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante), que abarca categorías H-1B, L-1, O-1 y parecidas, su nuevo costó será de US$2,965 dólares (antes era US$2,805).

En cuanto al Formulario I-140 (peticiones para trabajador extranjero), el mismo que comprende las categorías de Green Card basado en empleo tipo EB-1, EB-2 t EB-3, con el mismo de aumento de US$2,965 dólares.

USCIS es la encargada de otorgar visas, residencias permanentes y permisos laborales.

Por su parte, el Formulario I-539 (para Solicitud de Extensión/Cambio de Estatus de No Inmigrante), el cual es presentado mayoritariamente por estudiantes, visitantes de intercambio con visas F. J y M, el valor crecerá de US$1,965 a US$2,075 dólares.

Asimismo, el Formulario I-765 (para Solicitud de Autorización de Empleo), la cual va dirigida a algunos solicitantes de OPT y STEM-OPT, experimentará una subida de US$1,685 a US$1,780 dólares.

¿Desde cuando se aplicarán los nuevos precios para permisos de trabajo y peticiones de empleo?

Con este aumento, aseguró USCIS, se podrán financiar mejor servicios de procesamiento premium, mejoras del sistema y esfuerzos para abordar retrasos en los casos.

Además, quienes presenten solicitudes de procesamiento prioritario con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior, deben incluir la tarifa actualizada para su categoría de beneficio específica. Todas las solicitudes de procesamiento deben presentarse mediante el Formulario I-907, siguiendo las instrucciones del sitio web del USCIS.