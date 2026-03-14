Gol de Dean Huijsen para el 3-0 de Real Madrid ante Elche. | Foto: DSports

¡Lluvia de goles! Huijsen anota el 3-0 de Real Madrid sobre Elche por LaLiga - VIDEO

¡Partido sentenciado! Gol de Dean Huijsen para el 3-0 de Real Madrid a Elche que asegura los tres puntos por LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu.