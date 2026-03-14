Universitario empató 0-0 ante importante rival y generó gran preocupación en su hinchada

Universitario de Deportes tiene la obligación de hacer respetar su gran historia y conseguir todos los títulos posibles en cada torneo, incluyendo en la Liga 1, Liga Femenina y sus divisiones menores. Sin embargo, los hinchas no están nada contentos por el rendimiento del equipo, especialmente tras empatar por 0-0 ante un duro rival en su último partido.

Universitario empató 0-0 ante importante rival

Los cremas tienen como principal consigna consagrarse como tetracampeón de la Liga 1 en esta temporada. Sin embargo, los hinchas aspiran a hacer historia y exigen resultados en todas las competencias, incluyendo a las divisiones menores, que son el futuro principal del equipo.

En ese sentido, recientemente Universitario se enfrentó a la San Martín en la primera fecha del Torneo Élite Federación Oro en las inmediaciones de Campo Mar. En este torneo, ambos elencos disputaron cinco encuentros en sus distintas divisiones. Sin embargo, el resultado más llamativo fue el empate sin goles que obtuvo la categoría 2010.

Universitario empató sin goles con la San Martín en la categoría 2009.

El mismo club hizo oficial los resultados que obtuvieron los jugadores en cada compromiso por la primera jornada del torneo. Y fue este marcador que no dejó muy contento a los hinchas, que esperan obtener victorias en cada fecha y demostrar que merecen el título.

Cabe señalar que los merengues deben obtener todas las victorias posibles en este campeonato que promete dejar grandes estrellas que en un futuro pueden dar el salto al primer equipo y poder ser exportados al fútbol del extranjero

Asimismo, es importante recalcar que la categoría 2010 fue una de las pocas que no lograron sumar una victoria, a diferencia de sus otras divisiones.

Universitario vs San Martín: resultados