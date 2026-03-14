En Argentina dan firme advertencia a Universitario tras fichaje de Bryan Reyna: "Se fue apagando"

Universitario de Deportes tiene la consigna de poder superar la mala racha que atraviesa en la Liga 1 e iniciar con pie derecho en la Copa Libertadores. Por ello, concretó el fichaje de Bryan Reyna para darle mayor peso a su ofensiva. Sin embargo, desde Argentina llegó una rotunda advertencia a los cremas por esta contratación.

En Argentina advierten a Universitario tras fichaje de Bryan Reyna

Durante el programa 'Desmarcados', conversaron con el periodista argentino Carlos Gómez y analizaron el momento actual que atraviesa el extremo nacional ante su llegada a Universitario. Al respecto, el comunicador señaló que Bryan Reyna no llega en su mejor momento deportivo, ya que con el transcurrir del tiempo perdió brillo en las filas de Belgrano.

Según la información de Gómez, el ‘Picante’ tuvo un enfrentamiento verbal con su antiguo entrenador Juan Cruz y desde entonces perdió protagonismo con su juego al punto que quedó sin espacio en el equipo argentino.

Video: Desmarcados

"Bryan Reyna es un jugador que, cuando llegó, deslumbró. Tuvo un desliz con Juan Cruz Real, que fue el técnico que habló mal de él, y desde ahí se fue apagando. No volvió a ser ese jugador de mucha calidad", indicó.

Del mismo modo, el comunicador argentino señaló que es un gran misterio el motivo de su gran bajón de rendimiento. Y es que, en su llegada al fútbol argentino, demostró que tenía las condiciones para destacar, pero terminó siendo cuestionado en Belgrano.

"La verdad es que es todo un tema saber por qué se fue apagando. Cuando llegó pensamos que era un jugador de gran calidad, y de ahí, de a pocos, se fue desvaneciendo. Es increíble el cambio que tuvo", acotó.

¿Hasta cuando firmó Bryan Reyna con Universitario?

De acuerdo a lo informado por Belgrano, Bryan Reyna jugará con la camiseta de Universitario hasta finales de la temporada 2026 en calidad de cedido. Por lo que al final del préstamo deberá regresar al club argentino. Sin embargo, los cremas poseen una opción de compra por el 80 % del pase del jugador.