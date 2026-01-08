ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump

Una nueva normativa federal, impulsada por la administración de Donald Trump en julio, está generando preocupación entre los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria SNAP en Estados Unidos. Esta medida modifica los criterios para acceder a los beneficios, lo que podría afectar a cerca de 150.000 personas en Arizona, según el Centro para el Progreso Económico de Arizona.

La política busca reforzar los requisitos laborales para quienes reciben cupones de alimentos SNAP, una medida que afecta directamente a millones de familias y personas que dependen del programa para su alimentación básica.

¿Quiénes perderían los beneficios de SNAP debido a los nuevos requisitos laborales de Trump?

Antes de estos cambios, ciertos grupos estaban exentos automáticamente de los requisitos laborales: personas sin hogar, jóvenes que habían vivido en hogares de acogida, veteranos y adultos mayores de 54 años. Con la entrada en vigor de las nuevas normas, la mayoría de estos grupos ya no contará con dichas exenciones.

Ahora, los adultos de 18 a 64 años que no tengan discapacidad, así como los niños menores de 14 años, solo podrán recibir beneficios de SNAP durante tres meses cada tres años, a menos que cumplan con los nuevos estándares de participación laboral, que incluyen:

Trabajar de manera formal.

Realizar trabajo voluntario.

Participar en programas de capacitación laboral.

Estudiar al menos 80 horas al mes.

Según declaraciones de 13 News, estas restricciones están diseñadas para reducir el fraude, pero en la práctica podrían dejar sin apoyo a quienes enfrentan dificultades para cumplir con estos requisitos.

Los nuevos requisitos laborales del SNAP dejan fuera a miles de beneficiarios.

Dificultades para quienes no pueden trabajar en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Económica de Arizona (AZDES) asegura que los beneficiarios pueden justificar su incapacidad para trabajar presentando una "buena causa". Sin embargo, organizaciones locales advierten que obtener esta exención resulta complicado.

Tom Hill, de la Fundación CCHS de Tucson, relató a 13 News un caso reciente: "Tuvimos a alguien que estuvo dos meses con un bypass cardiopulmonar durante la COVID-19 y que tiene un problema cardíaco muy grave, y no pudimos aprobar su exención porque la rechazaron. Son requisitos muy estrictos".

Hill también señaló que la situación podría empeorar, ya que muchos perderán simultáneamente sus beneficios de Medicaid, lo que aumentará la presión sobre sus finanzas familiares.

¿Qué alternativas están disponibles para los afectados?

Las regiones de Arizona con escasez de empleo podrían tener dificultades para ofrecer trabajos o programas que cumplan con los nuevos requisitos, lo que limita la posibilidad de obtener exenciones. Como consecuencia, los bancos de alimentos del sur del estado anticipan un aumento inmediato en la demanda.

Para quienes reciban una negación de exención, la normativa exige un aviso con 10 días de antelación. AZDES recomienda participar en la Red de Avance Profesional SNAP (SNAP CAN) o explorar oportunidades a través de ARIZONA@WORK, las cuales pueden contabilizarse para cumplir con los requisitos laborales.

Fuentes locales como 13 News y Univision destacan que, a medida que avanza el año, más personas podrían quedar fuera del sistema de apoyo alimentario y de Medicaid, lo que afectaría directamente la seguridad económica y nutricional de miles de residentes en Arizona.