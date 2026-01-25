¡PELIGRO inminente en EE. UU.! Lanzan alerta de TORNADO por Tormenta Fern que deja 8 muertos hasta ahora

La tormenta invernal Fern se ha convertido en mortal, llevándose la vida, hasta el momento, de 8 personas, pero también con una peligrosa alerta de tornado para Alabama, Florida y Georgia, lo que obliga a más de 235 millones de estadounidenses a mantenerse refugiados en casa para evitar daños físicos y materiales que lamentar en Estados Unidos.

Tormenta invernal se cobra 8 vidas en Estados Unidos, hasta el momento

Esta tormenta es única en su tipo, la cual ha roto récords de temperatura, incluyendo fuertes nevadas, aguanieve, pero también lluvia helada. Todo este cóctel combinado, lamentablemente, ha provocado hasta el momento 8 víctimas mortales en Nueva York, Luisiana y Tennessee.

El alcalde Zohran Mamdani, confirmó el sábado 24 de enero, al menos, cinco personas muertas en Nueva York debido a las extremas condiciones meteorológicas. Asimismo, dos hombres perdieron la vida producto de la hipotermia en la parroquia Caldo en Luisiana, según reportó el Departamento de Salud de dicho estado.

Mientras que en Tennesse, el último sábado de produjeron varios accidentes automovilísticos que dejaron 18 heridos y un muerto, de acuerdo a los reportes de la patrulla de carreteras.

Alerta de tornado en Alabama, Florida y Georgia por tormenta invernal Fern en EE. UU.

Para mayor desgracia, el Servicio Meteorológico Nacional, lanzaron la alerta de tornado en diversas partes de Alabama, Florida y Georgia hasta las 6:00 p.m. CST del domingo 25 de enero de 2026.

Estos posibles tornados, de acuerdo a la autoridad mencionada podrían incluir ráfagas de viento dispersas de hasta 70 millas por hora (mph) o 112.65 kilómetros por hora (kph). Tampoco se descarta la posibilidad de la caía de granizo con un tamaño máximo de hasta media pulgada.

Hasta el momento, se han lanzado advertencias de frío extremo en casi 40 estados, pues en muchas zonas de estos se han presentado temperaturas abismales de -43 grados. Esta tormenta llegó el viernes, principalmente, al sur de Estados Unidos y se prevé que se prolongue hasta el lunes 26 del mismo mes.