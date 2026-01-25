Revelan que pistola de Alex Pretti, enfermero asesinado por ICE en Minneapolis, tiene "antecedentes de disparos"

La muerte Alex Pretti a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, ha causado mucho revuelo en Estados Unidos, por lo que la información que sale a la luz se actualiza constantemente. Lo más reciente es que el arma que portaba en el enfermero de 37 años habría sido usada previamente.

¿La pistola de Alex Pretti se disparó accidentalmente antes de su muerte?

Pretti, quien trabajaba como enfermero en UCI, portaba una pistola Sig Sauer P320 de 9 mm cargada con la que intentó evitar que agentes de ICE arrestaran a una mujer en la calle. De hecho, en uno de los videos se escucha a un oficial gritar "¡Pistola!", tras lo cual le arrebatan el objeto.

Pero, ello no quedó allí, pues mientras este se iba con la pistola del enfermero en la mano, otro se levanta repentinamente para abrir fuego varias veces, quitándole la vida a Pretti.

Luego del hecho, el abogado de Minnesota Gun Owners Caucus, Rob Dobar, dijo en X: "Creo que es muy probable que el primer disparo hay sido un disparo negligente del agente de la chaqueta gris después de quitarle la Sig P320 de la funda a Pretti mientras salía de la escena", un arma que, según el New York Post, es muy usada por civiles y agentes del orden público en Estados Unidos, incluso por ICE.

Este mismo medio destaca que esta pistola tiene un defecto no menor: que puede disparar sin control, lo que le ha valido más de 100 denuncias.

Al conocerse esto, las autoridades compartieron una imagen de la pistola cargada de Pretti luego del tiroteo ocurrido el sábado 24 de enero de 2026. Asimismo, vemos un cargador completamente cargado con balas y, todo indica, que es una versión de alta gama, es decir una P320 AXG Combat, con tres cargadores cada uno con 21 balas y cuyo costo en el mercado actual ronda entre los US$1,100 y los US$1,300 dólares.

Los problemas de las pistolas Sig

El New York Post recuerda que, si bien es cierto que el enfermero de 37 años tenía permiso legal para portar armas, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró en oportunidades pasadas que es ilegal que manifestantes u observadores porten armas en estas concentraciones de personas.

La Sig ha estado en vuelta en controversias, por ejemplo, en 2021, un jurado de Filadelfia le otorgó 11 millones de dólares al veterano del ejército estadounidense George Abrahams luego que el arma enfundada se disparara mientras bajaba las escaleras, lo que le causó lesiones permanentes en la pierna.

Robert W. Zimmerman, abogado del demandante, dijo tras el veredicto: "Llevamos más de tres años pidiendo a Sig que retire esta pistola del mercado, la arregle y, francamente, que utilice el mismo tipo se seguros que utilizan otros fabricantes y que Sig Sauer no utiliza".