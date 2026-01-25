¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! ¿ICE realizará operativos en refugios por tormenta invernal?: lo que debes saber

La Ciudad de Austin, Texas, emitió un comunicado oficial después de que circularan rumores en línea sobre un supuesto despliegue de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en refugios y centros de calentamiento habilitados por la tormenta invernal.

Ante la inquietud entre la comunidad inmigrante, las autoridades locales aclararon que cualquier presencia de ICE se trata de operaciones en curso, sin confirmar planes específicos sobre los refugios, y pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales.

¿ICE realizará operativos en refugios por tormenta invernal?

En el mensaje, la Ciudad de Austin explicó que se ha mantenido en contacto con representantes regionales de ICE, quienes indicaron que cualquier actividad actual corresponde a operaciones regulares del organismo. No obstante, la información sobre posibles despliegues adicionales en los refugios sigue siendo incierta.

Autoridades se pronuncian ante posibles despliegues de ICE en refugios por clima frío.

"Los funcionarios de la ciudad han estado en contacto con ICE y se les ha asegurado que no hay reportes confirmados de operativos en refugios por el clima frío", señala el comunicado, sin descartar nuevas acciones en la ciudad.

Operaciones de ICE: rutina vs. rumores

Los funcionarios también precisaron que los agentes no están llegando a Austin desde otras áreas ni registrándose en hoteles locales para operativos extraordinarios, pero recomendaron a la comunidad inmigrante estar alerta ante cualquier información oficial que surja en los próximos días.

El pronunciamiento se da en medio de alertas de tormenta de hielo que afectan el centro de Texas, donde se habilitan refugios y centros de calentamiento para proteger a la población vulnerable.

Qué debes saber si eres inmigrante