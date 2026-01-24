- Hoy:
AMENAZA de bomba en Walmart de Boerne obliga evacuación forzosa en tienda de Texas: ¿Qué sucedió?
La policía local recibió una llamada que afirmaba haber colocado una bomba en el Walmart de Boerne. Hasta personal del FBI acudió para controlar la peligrosa situación.
Momentos de gran suspenso se vivieron dentro del Walmart de Boerne, Texas, Estados Unidos, cuando la policía tuvo que evacuar la tienda minorista tras atender una llamada con una amenaza de bomba en dicho establecimiento, al punto que se requirió de personal especializado del FBI.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Ashland con sujeto armado que aseguró venía "el fin del mundo" en tienda de Ohio: "Quería matar gente"
El hecho tuvo lugar este sábado 24 de enero de 2026, por lo que de inmediato las fuerzas policiales locales acudieron a la tienda ubicada en 1381 South Main Street, tras lo cual procedieron a la reglamentaria evacuación de personal y clientes cuando el reloj marcaba las 12:53 p.m.
La llamada anónima aseguraba haber colocado un explosivo en la sucursal, llevando consigo una unidad canina del SAPD, así como un técnico en bombas del FBI, tras lo cual registraron cada espacio del edificio, llegando a la conclusión de que no existía amenaza alguna.
Lugar donde se produjo la supuesta amenaza de bomba en el Walmart de Boerne. (Foto: Google Maps)
Un tiempo después de la llegada de las fuerzas policías al Walmart de Boerne, volvieron a abrir sus puertas y a funcionar de forma regular: "La investigación de la amenaza continúa", dijo el Departamento de Policía de Boerne en un comunicado publicado en Facebook.
Asimismo, agradecieron la participación en este operativo del Departamento de Bomberos de Boerne, la Oficina del Sheriff del Condado de Kendall, el Servicio Médico de Emergencia del Condado de Kendall, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Kendall, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el FBI y al SAPD.
