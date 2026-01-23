PELIGRO en Walmart de Miami con sujeto armado que entró a robar: ladrón fue baleado por oficial de Miami-Dade

Un agente del sheriff de Miami-Dade se enfrascó en una pelea con un ladrón armado que entró a robar al Walmart de Miami, Florida, Estados Unidos, pero cuando el delincuente intentó escapar, el oficial no dudó en abrir fuego, matando al sujeto.

Policía mata ladrón armado que ingresó a robar en Walmart de Miami, Florida

Los eventos tuvieron lugar en 2025, el pasado 6 de noviembre, teniendo como infame protagonista a Kennedy Graham, de 36 años y cuyas imágenes provienen de la cámara corporal del policía como las de seguridad del Walmart ubicado en el área de South Dixie Highway y las 211th Street.

La alerta fue dada por personal de prevención de pérdidas quien vio a Graham robando en el establecimiento mencionado, por lo que un agente acudió al llamado. Lo que vemos es que el policía se acerca al sujeto por detrás, afuera de la entrada de la tienda, pero antes de cogerlo el delincuente comenzó a correr, pero el agente consiguió detenerlo.

Sin embargo, se produjo un forcejeo entre ambos: "No te resistas, no te resistas" se escucha gritar tras lo cual el ladrón consiguió escapar luego de un minuto, pero el policía se puso en pie, desenfundó su arma a gran velocidad, apuntó a Graham quien corría a toda prisa y llevaba una arma en la mano, pero el policía abrió fuego hasta en tres ocasiones.

El hombre de 36 años cayó al suelo, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital cercano donde luego se declararía su muerte. El agente de 37 años no resultó herido y el arma cargada del ladrón fue recuperada de la escena.

Investigan muerte de ladrón de Walmart a manos de policía de Miami

NBC Miami informa que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida está investigando el incidente, un procedimiento común cuando se producen tiroteos policiales. Por su parte la ofician del sheriff lanzó un comunicado exponiendo lo siguiente:

"Reconocemos que incidentes de esta naturaleza generan preguntas e inquietudes en nuestra comunidad, y creo que el público tiene derecho a ver incidentes críticos que involucran a las fuerzas del orden. Si bien el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida sigue en curso una investigación exhaustiva, la publicación de estas imágenes garantiza que todos vean la secuencia de los hechos tal como se desarrollaron. Independientemente del resultado, mi compromiso es claro: ser transparente con nuestra comunidad, mantener los más altos estándares y seguir trabajando día a día para ganar y mantener su confianza".