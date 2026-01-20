CAOS en Miami: reportan que autos fueron REMOLCADOS de Walmart durante el juego Canes-Hoosiers

El lunes por la noche, mientras el Hard Rock Stadium se llenaba de aficionados para el enfrentamiento por el campeonato entre los Miami Hurricanes y los Indiana Hoosiers, varios conductores en Miami Gardens reportaron que sus autos habían sido remolcados del estacionamiento de Walmart ubicado en Northwest 27th Avenue.

Los clientes, sorprendidos y frustrados, declararon que sus vehículos fueron retirados incluso mientras estaban dentro de la tienda haciendo compras, generando pagos inesperados a las grúas.

Conductores afectados y confusión

Una mujer relató a CBS News Miami que su automóvil fue remolcado mientras realizaba compras, mostrando un extracto bancario que confirmaba su presencia en Walmart. A pesar de ello, tuvo que pagar $145 para recuperar el vehículo.

Reportan que autos fueron remolcados de Walmart durante el juego Canes-Hoosiers.

La empresa All Ways Towing confirmó que los autos fueron retirados de conductores que abandonaron las instalaciones durante la congestión de tráfico relacionada con el partido. Walmart aclaró que solo dos vehículos fueron remolcados por error, y que ambos fueron devueltos a sus dueños sin costo alguno.

Tráfico y cierres en la zona

El estacionamiento y la intersección de Northwest 27th Avenue y NW 199th Street se vieron afectados por la gran afluencia al estadio y una operación policial vinculada a la iniciativa "Ruedas Arriba, Armas Abajo" del Día de Martin Luther King Jr., que fue disuelta rápidamente.

Las autoridades informaron que la intersección y la Salida 2X de la Autopista de Peaje de Florida permanecerán cerradas hasta la 1:00 a. m. del martes, afectando el tránsito en ambas direcciones.