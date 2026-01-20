Amazon DESAFÍA a Walmart: planea abrir un Supercenter más grade, ambicioso y tecnológico

Durante años, Amazon fue visto como el gran enemigo de Walmart, el gigante digital llamado a destronar al mayor minorista del mundo. Hoy, esa rivalidad entra en una nueva fase: Amazon quiere competir en el terreno que Walmart domina desde hace décadas.

Casi diez años después de adquirir Whole Foods por 13.700 millones de dólares, Amazon sigue rezagado en las compras diarias de alimentos. Para cerrar esa brecha, la compañía apuesta por un Supercenter propio, más grande, más ambicioso y apoyado en tecnología y logística avanzada.

Amazon apuesta a un Supercenter de nueva generación

Amazon trabaja en un nuevo concepto de megatienda de aproximadamente 225.000 pies cuadrados, incluso más grande que un Walmart Supercenter tradicional. El objetivo es que los clientes puedan comprar alimentos frescos, productos esenciales para el hogar y mercancía general en una sola visita.

Amazon desafía a Walmart y planea abrir un supercenter más grande.

Este formato, conocido internamente como Supercenter SSD, combina tienda física y centro de distribución, permitiendo entregas en el mismo día, y en algunos casos en pocas horas, una ventaja clave en la competencia por el mercado de comestibles.

La fortaleza de Walmart que Amazon busca replicar

Walmart cuenta con una red de más de 5.000 tiendas en Estados Unidos, lo que permite que cerca del 90 % de la población viva a pocos kilómetros de una sucursal. Esta proximidad es decisiva para la venta de productos perecederos, donde la velocidad y el costo lo son todo.

Mientras Walmart controla cerca del 21 % del mercado de comestibles, Amazon y Whole Foods apenas superan el 1,6 % cada uno. Esa diferencia explica por qué Amazon está rediseñando su infraestructura para imitar, y superar, el modelo del Supercenter.

Nueva logística para ganar velocidad y escala

El plan incluye una nueva capa de distribución llamada red "1DC", diseñada para almacenar productos de alta rotación y reabastecer centros logísticos locales según la demanda real, reduciendo tiempos y costos.Este enfoque marca un cambio profundo: Amazon pasa de un modelo basado en pronósticos a uno centrado en el consumo real, una estrategia clásica del retail tradicional que Walmart perfeccionó durante décadas.

Whole Foods, pieza clave del nuevo modelo

Otro giro estratégico es el nuevo rol de Whole Foods, que deja de ser solo una cadena premium para convertirse en infraestructura logística. Amazon ya instala microcentros de cumplimiento en la trastienda de tiendas seleccionadas. Esto permite procesar pedidos online desde los locales y combinar productos exclusivos de Amazon con alimentos frescos, replicando la estrategia de Walmart de usar sus tiendas como centros de entrega de última milla.

El desafío final: dominar los productos perecederos

El éxito del Supercenter de Amazon dependerá de su capacidad para gestionar alimentos frescos y perecederos, uno de los mayores desafíos logísticos del sector. La empresa planea aumentar significativamente su capacidad de distribución en este segmento entre 2025 y 2026.

El objetivo final es ambicioso: que los productos perecederos estén disponibles para el 100 % de los clientes Prime, consolidando un modelo que combine tamaño, tecnología y velocidad para desafiar de frente al dominio de Walmart.