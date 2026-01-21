¡Preocupante caso! Recientemente, una madre de familia se encuentra en una complicada situación luego de ser detenida, esto luego que las autoridades aseguraran que abandonó a su bebé de 2 meses dentro de un automóvil mientras hacía sus compras en un Walmart del condado de Backs. Tras lo sucedido, enfrentará múltiples cargos. ¿Qué pasó con el recién nacido? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart: reportan arresto de mujer que abandonó a recién nacido dentro de auto

A través de '6ABCActionNews' y las autoridades locales de Pensilvania (Condado de Bucks), se conoció que Tina Chiara DeCarla, una mujer de 42 años, fue vista como sospechosa comprando en una tienda el 10 de enero a las 3:49 p. m., donde permaneció aproximadamente 25 minutos.

Según un cliente de la tienda estadounidense, él decidió llamar a las autoridades tras encontrar a un recién nacido dormido en un vehículo, el cual estaba asegurado con un dispositivo de retención no autorizado en el asiento delantero.

Según el informe de la policía, el menor hallado en el interior de un auto, es hijo de DeCarla, quien abandonó el estacionamiento previo a que los oficiales llegaran al lugar.

Tras lo expuesto, el16 de enero, la mujer fue arrestada en una vivienda en Warminster, enfrentando cargos por poner en peligro el bienestar de los menores y dejar a un niño desatendido en un automóvil. Asimismo, se reveló que existía una orden de arresto pendiente en su contra por delitos que incluían perjurio, falsificación y manipulación de registros.

¿Qué pasará con la mujer tras ser evidenciada dejando a bebé dentro de auto en Walmart?

Tras conocerse los cargos que ya tenía DeCarla, se confirmó que, en este procesamiento, se le fijó una fianza de US$100,000 o el 10% en efectivo por cada uno de estos casos.

Hasta el momento, según información de la policía y el medio en mención, la madre de familia se encuentra recluida en el Centro Correccional del Condado de Bucks. No obstante, no se conoce más información sobre su actual situación.