¡A tener cuidado! Recientemente, las autoridades de Texas informaron que una tienda Walmart en Arlington fue cerrada debido a una amenaza de bomba, esto en medio de una serie de alertas extremistas que han afectado a escuelas y lugares públicos en el norte de Texas.

Cabe precisar que este hecho forma parte de un patrón más amplio de amenazas, lo cual ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad en la región. A continuación, todo lo que debes saber sobre este lamentable incidente. ¿Se registró alguna persona herida?

Walmart: amenaza de bomba y cierre de tienda tras ola de incidentes en espacios públicos

'Dallasexpress' y otros portales internacionales señalaron que el sábado 17 de enero, oficiales del Departamento de Policía de Arlington respondieron de inmediato ante una amenaza de bomba en un Walmart situado frente al estadio AT&T.

Este lamentable hecho no es insólito, pues se enmarca en una serie de amenazas dirigidas a escuelas y espacios públicos en la región de Dallas-Fort Worth, presuntamente relacionadas con una red extremista "aceleracionista" en línea, tal como señaló el medio en mención.

Por su parte, Tim Ciesco, portavoz de la policía de Arlington, contó lo sucedido, asegurando que un trabajador de la tienda recibió una llamada de un individuo que afirmaba que había una bomba en el local. La policía llegó al lugar, ubicado en E. Randol Mill Road, alrededor de las 12:10 p. m. de aquel día para llevar a cabo la investigación, en la que se sumó el Departamento de Bomberos de Arlington.

"Se evacuó la tienda como medida de precaución", resaltó Ciesco. Tras un exhaustivo barrido del edificio, los servicios de emergencia no encontraron elementos sospechosos, resaltando que la amenaza carecía de credibilidad. Tras el rápido cierre de la tienda, el local fue reabierto. No se reportaron heridos, pero los investigadores siguen trabajando para identificar al autor de la llamada.

Violencia masiva en Arlington

En medio de este contexto, la policía de Arlington ha decidido no vincular oficialmente la llamada de amenaza a un grupo en particular; sin embargo, la naturaleza de la amenaza se alinea con una serie de reportes de amenazas falsas de bombas y actos de violencia masiva que se han estado registrando en el norte de Texas a inicios de este mes.

Estos incidentes presentan ciertas similitudes en cuanto al momento, los objetivos y la forma en que fueron expuestos.