ALERTA en Walmart de Charlotte por sujeto que quiso hacer perturbador reto viral de TikTok en tienda de Florida

Un extraño suceso tuvo lugar en el interior del Walmart de Englewood, condado de Charlotte, Florida, Estados Unidos, donde un sujeto quiso hacer un reto viral de TikTok dentro de las instalaciones de la tienda minorista que terminó con el muchacho arrestado y una transmisión en vivo que acabó antes de lo esperado.

Detienen a sujeto haciendo reto viral de TikTok dentro de Walmart de Englewood, Florida

La Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte dijo WFLA, informó que Isaac Matthew Hurley fue detenido por la policía local luego de, aparentemente, esconderse dentro para realizar el llamado "desafío de TikTok de 24 horas", una tendencia muy popular en esta red social china que consiste en que los participantes se cuelen en tiendas grandes luego de la hora del cierre y se mantengan escondidos por toda la noche mientras realizan una transmisión en vivo compartiendo su "experiencia".

Todo sucedió luego que la policía local recibiera una llamada reportando un robo alrededor de las 11:00 p.m. en el Walmart ubicado en McCall Road. Una vez que los agentes llegaron al local, encontraron a Hurley oculto con el celular encendido transmitiendo en vivo.

Lo curioso es que Hurley fue descubierto en el pasillo de camas para perros. Se descubrieron que ingresó al mencionado Walmart alrededor de las 10:15 p.m. y hasta el momento que fue descubierto por los agentes del orden, extrajo un cable de carga de iPhone.

Denuncian retos de redes sociales fraudulentos

Luego de la detención, el sheriff Bill Prummel aseguró que Hurley será acusado por robo en una propiedad ocupada y hurto menor, así como aprovechar para advertir sobre los retos de redes sociales fraudulentos dirigidos la población joven de la localidad: "Los jóvenes, en particular, se están poniendo en situaciones difíciles y pagando las consecuencias".

Complex.com informa que retos como el "desafío de TikTok de 24 horas" ha ganado fuerza en redes sociales en los últimos meses congregando participantes que se escoden en horas de la noche en tiendas grandes de los Estados Unidos como Walmart y Target, para luego transmitir en vivo y ganar dinero de los espectadores, pero en no pocos casos, estas situaciones derivaron en situaciones de robo o allanamiento.

¿Qué pasó con Isaac Matthew Hurley? El sujeto fue llevado a la cárcel del condado de Charlotte, pero luego sería puesto en libertad bajo una fianza de US$1,500 dólares.