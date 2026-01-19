¡Mucha atención con esta nueva actualización! Recientemente, Walmart lanzará un sorpresivo beneficio para sus clientes en ciertos estados de Estados Unidos. La última modificación promete impactar la experiencia de compra, ofreciendo nuevas opciones y mejoras en el servicio. ¿De qué se trata este beneficio "rápido" en los estacionamientos?

PUEDES VER: MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio

Walmart: anuncian este beneficio "rápido" en 19 estados y a quiénes favorece la nueva actualización

Walmart ha decidido enfocar su nuevo beneficio en la mejora de las condiciones de estacionamiento para sus clientes en EE. UU., en lugar de centrarse únicamente en la experiencia dentro de la tienda.

Walmart: anuncian este beneficio "rápido" en 19 estados y a quiénes favorece la nueva actualización.

La cadena de supermercados más importante del país impactó al implementar cargadores rápidos para vehículos eléctricos en estacionamientos seleccionados a nivel nacional, brindando de esta manera una nueva razón para que los propietarios de estos automóviles visiten sus locales.

A pesar de la reciente caída en las ventas de vehículos eléctricos, esto luego de la suspensión de incentivos gubernamentales, estos automóviles siguen siendo comunes en las carreteras. Con la instalación de cargadores de 400 kW en 78 sucursales de 19 estados, Walmart busca incentivar a los conductores a realizar compras o disfrutar de una comida mientras sus vehículos se cargan.

¿Cuáles son los estados que recibirán este beneficio?

Walmart confirmó la instalación de nuevos cargadores para vehículos eléctricos en varios estados de EE. UU., entre los que destacan: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Missouri, Carolina del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Utah y Washington.

En otros estados, tales como Alabama, Iowa y Missouri, solo incorporarán cargadores en una única ubicación, otros, como Florida, Texas y Utah, recibirán alrededor de diez o más puntos de carga. Esta expansión se enfocará en áreas que actualmente carecen de infraestructura adecuada para la carga de vehículos eléctricos, conocidas como desiertos de carga.

Con todo ello, se busca incentivar a los propietarios de vehículos eléctricos a visitar sus tiendas para cargar sus autos, convirtiendo la experiencia de compra en una oportunidad para recargar sus vehículos.