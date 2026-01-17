- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
CONFIRMADO: Este lunes 19 de enero es FERIADO en todo EE. UU. por esta razón y anuncian primer fin de semana largo
Es iomportante saber que el lunes 19 de enero se celebrará un feriado nacional en EE. UU., marcando así el inicio del primer fin de semana largo del año.
¡Importante! Para este 2026, se han restablecido 11 feriados tradicionales que forman parte del calendario de días festivos en Estados Unidos. Estas fechas son de carácter obligatorio para todos los trabajadores federales y para los que deciden acatarlas en su planificación laboral. A continuación, te revelamos todo sobre esta fecha y más.
PUEDES VER: ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
Este lunes 19 de enero es feriado en todo EE. UU. y anuncian primer fin de semana largo
Tal como compartió 'El Cronista' y, en el contexto de los feriados en EE. UU., es bueno saber que el próximo día festivo se celebrará el 19 de enero, un lunes que brindará un fin de semana largo de tres días.
Conoce en esta nota los feriados USA.
Cabe mencionar que esta esperada fecha conmemora el Día de Martin Luther King, Jr., una festividad que se ha establecido como un asueto federal desde 1983.
Esta jornada rinde homenaje a la lucha del líder por los derechos civiles y la igualdad, y es vista por muchos ciudadanos y extranjeros como una ocasión propicia para participar en actividades comunitarias. En todo el país americano, se llevarán a cabo diversas ceremonias, marchas y eventos en honor a su legado.
¿Cerrarán las tiendas este 19 de enero? Esto se sabe
Es bueno resaltar que, para este lunes 19 de enero y los otros días reconocidos en el calendario federal, las oficinas gubernamentales y los bancos, tanto públicos como privados, permanecerán cerrados al público.
No obstante, los cajeros automáticos y las aplicaciones bancarias seguirán operando con total normalidad. Es necesario verificar los horarios y la disponibilidad de servicios de cada entidad, ya que podrían presentarse demoras en las transacciones en línea.
- 1
¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
- 2
MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio
- 3
¡MUCHO CUIDADO en Walmart de Humble! Detectan RATAS en tienda de Texas: el primer reporte es de diciembre de 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90