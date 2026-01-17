¡Importante! Para este 2026, se han restablecido 11 feriados tradicionales que forman parte del calendario de días festivos en Estados Unidos. Estas fechas son de carácter obligatorio para todos los trabajadores federales y para los que deciden acatarlas en su planificación laboral. A continuación, te revelamos todo sobre esta fecha y más.

Este lunes 19 de enero es feriado en todo EE. UU. y anuncian primer fin de semana largo

Tal como compartió 'El Cronista' y, en el contexto de los feriados en EE. UU., es bueno saber que el próximo día festivo se celebrará el 19 de enero, un lunes que brindará un fin de semana largo de tres días.

Conoce en esta nota los feriados USA.

Cabe mencionar que esta esperada fecha conmemora el Día de Martin Luther King, Jr., una festividad que se ha establecido como un asueto federal desde 1983.

Esta jornada rinde homenaje a la lucha del líder por los derechos civiles y la igualdad, y es vista por muchos ciudadanos y extranjeros como una ocasión propicia para participar en actividades comunitarias. En todo el país americano, se llevarán a cabo diversas ceremonias, marchas y eventos en honor a su legado.

¿Cerrarán las tiendas este 19 de enero? Esto se sabe

Es bueno resaltar que, para este lunes 19 de enero y los otros días reconocidos en el calendario federal, las oficinas gubernamentales y los bancos, tanto públicos como privados, permanecerán cerrados al público.

No obstante, los cajeros automáticos y las aplicaciones bancarias seguirán operando con total normalidad. Es necesario verificar los horarios y la disponibilidad de servicios de cada entidad, ya que podrían presentarse demoras en las transacciones en línea.