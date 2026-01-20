- Hoy:
Costco PIERDE terreno: CAE frente a Walmart, WinCo, Amazon Fresh y REDUCE su ventaja de ahorro
Costco pierde ventaja frente a competidores sin membresía en Puget Sound, con precios más altos y menor conveniencia para compradores cotidianos.
Durante años, Costco fue sinónimo de ahorro al por mayor y la opción preferida para quienes buscaban comprar en grandes cantidades con precios bajos. Sin embargo, un reciente estudio en la región de Puget Sound muestra que la cadena ha perdido terreno frente a competidores sin membresía, como Walmart, WinCo y Amazon Fresh, que ahora ofrecen precios más accesibles y conveniencia inmediata para los compradores.
PUEDES VER: MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio
El análisis, difundido por KOMO News y elaborado por una organización sin fines de lucro dedicada al consumidor, comparó precios de una cesta estándar de 150 productos y evaluó la percepción de los clientes sobre frescura, selección de carnes y experiencia general de compra.
Competidores sin membresía superan a Costco en precios
En términos de ahorro inmediato, WinCo lidera con precios 24 % por debajo del promedio regional, seguido por Grocery Outlet (21 %) y cadenas como Amazon Fresh y Walmart (19 %). Estas opciones permiten a los compradores adquirir productos cotidianos a precios bajos sin necesidad de membresía, una clara ventaja frente a Costco.
Costco pierde ventaja frente a competidores sin membresía en Puget Sound.
Incluso Target y Fred Meyer ofrecen descuentos considerables, con precios un 14 % y 10 % por debajo del promedio, respectivamente, consolidando la presión sobre Costco, cuya oferta de ahorro al por mayor se percibe cada vez menos imprescindible para compras semanales.
Calidad sigue siendo un punto fuerte, pero limitada
Costco mantiene buena reputación en productos como carne y alimentos frescos, pero el informe indica que su ventaja general se ha reducido, especialmente frente a cadenas que combinan precio y conveniencia sin cargos adicionales.
Por su parte, tiendas locales e independientes como PCC Community Markets, Metropolitan Market o Central Co-op continúan liderando en calidad, frescura y experiencia de compra, aunque con precios más altos, lo que evidencia la necesidad de que Costco compita más allá del ahorro por volumen.
Impacto para los consumidores
El estudio muestra que los consumidores en Puget Sound enfrentan un dilema claro: buscar ahorro inmediato en cadenas como WinCo, Walmart o Amazon Fresh, o priorizar calidad y frescura en tiendas locales y premium. Para muchas familias, la estrategia más eficiente es combinar ambos mundos, lo que reduce el peso del modelo tradicional de Costco.
La caída de Costco refleja un cambio en el panorama minorista: los operadores de descuento y las tiendas en línea presionan constantemente los precios, mientras que la membresía de Costco pierde atractivo frente a alternativas más accesibles y flexibles.
