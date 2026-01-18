MUCHA ATENCIÓN, clientes de Costco: así pueden canjear sus dispositivos electrónicos por tarjetas digitales de hasta US$2,550

Si tienes tablets, teléfonos, laptops, relojes inteligentes, computadoras o reproductores antiguos que ya no uses, Costco ofrece un programa de canje de dispositivos electrónicos que te permite recibir una tarjeta de compra digital de hasta US$2,550, válida tanto en tiendas físicas como en línea.

Este programa no solo te ayuda a recuperar parte del valor de tus aparatos, sino que también fomenta el reciclaje electrónico, dándole una segunda vida a los dispositivos y reduciendo residuos tecnológicos. El proceso es gestionado por Phobio, empresa especializada en recompras de tecnología.

Requisitos para participar en el programa de canje

El único requisito para acceder al programa de intercambio de Costco es ser miembro activo de la cadena. Solo los clientes con membresía Costco pueden canjear sus dispositivos electrónicos por una tarjeta de compra digital.

Tus dispositivos viejos valen hasta US$2,550 en Costco.

Los dispositivos elegibles incluyen:

Tablets

Teléfonos móviles

Laptops y computadoras de escritorio

Relojes inteligentes

Reproductores multimedia

El valor máximo de cada equipo depende del tipo y fabricante.

Cómo funciona el programa de intercambio

El proceso de canje en Costco es rápido y sencillo:

Descubre el valor de tu dispositivo: selecciona el modelo y responde preguntas sobre su estado. Obtendrás una cotización instantánea y podrás aceptar la oferta si te conviene.

selecciona el modelo y responde preguntas sobre su estado. Obtendrás una y podrás aceptar la oferta si te conviene. Prepara el envío: imprime la etiqueta de envío o recibe una caja prepagada con instrucciones de embalaje. Antes de enviarlo, borra toda tu información personal y embálalo de forma segura.

imprime la etiqueta de envío o recibe una caja prepagada con instrucciones de embalaje. Antes de enviarlo, y embálalo de forma segura. E nvía tu dispositivo: entrégalo al mensajero o en el punto designado. Costco revisará el equipo y procesará el intercambio.

entrégalo al mensajero o en el punto designado. Costco revisará el equipo y procesará el intercambio. Recibe tu tarjeta digital: recibirás una tarjeta de compra digital de Costco cargada con el valor del intercambio, que podrá usarse en tienda o en línea. No se puede canjear por efectivo.

El tiempo estimado de todo el proceso es de 3 a 5 días hábiles por cada etapa, tras la aceptación de la oferta.

Cuánto vale tu dispositivo electrónico

El valor máximo que puedes recibir depende del tipo de dispositivo: