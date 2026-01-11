ATENCIÓN, compradores en EE. UU.: así funciona la membresía de Costco y sus beneficios

Costco se ha convertido en una de las cadenas tipo club más populares entre quienes viven en Estados Unidos. Su modelo de compras al por mayor, precios competitivos y productos de marca propia bien valorados ha conquistado a millones de consumidores que buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

Sin embargo, para acceder a la mayoría de sus servicios y ventajas es necesario contar con una membresía de Costco. Este sistema permite a los socios disfrutar de beneficios exclusivos que van desde descuentos en productos hasta servicios adicionales pensados para el día a día.

Tipos de membresía disponibles en Costco

Costco ofrece tres tipos de membresía diseñados para distintos perfiles de clientes. La Membresía Gold Star es la opción básica para uso personal o familiar. Permite comprar en todas las tiendas Costco y en su plataforma en línea dentro de EE. UU., e incluye generalmente dos tarjetas para personas del mismo hogar.

La Membresía Executive suma todos los beneficios de la Gold Star, pero añade un 2 % de reembolso anual en compras elegibles y descuentos especiales en servicios como viajes y seguros. Por su parte, la Membresía Business está orientada a comerciantes y emprendedores que compran productos al por mayor para reventa, con la posibilidad de agregar tarjetas adicionales para su negocio.

Requisitos, precios y cómo obtener la membresía

Obtener una membresía Costco es un proceso sencillo. Solo se requiere ser mayor de 16 años, presentar una identificación oficial vigente con foto, como licencia de conducir o pasaporte, y pagar la cuota anual correspondiente. No es necesario ser ciudadano estadounidense ni contar con un estatus migratorio específico.

En cuanto a precios, la membresía Gold Star y Business cuesta US$65 al año, mientras que la Executive tiene un valor anual de US$130. La afiliación puede realizarse directamente en tienda, a través del sitio web oficial de Costco o por teléfono. En la mayoría de los casos, la tarjeta física se entrega el mismo día o al acudir a una sucursal con identificación.

Los principales beneficios de ser socio de Costco

Además de precios bajos en productos al por mayor, los socios de Costco acceden a una amplia gama de servicios exclusivos. Entre los más destacados se encuentran la gasolina a precio reducido, la farmacia, servicios de óptica y audífonos, así como el centro de llantas.

También sobresale Costco Travel, que ofrece paquetes vacacionales, hoteles y cruceros, además de seguros y servicios para el hogar. A esto se suma su reconocida política de devoluciones, una de las más flexibles del mercado, que refuerza la confianza y fidelidad de sus clientes.