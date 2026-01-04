- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Real Betis
- Manchester City vs Chelsea
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
EXCELENTE NOTICIA para jubilados: Costco ofrece 7 maneras clave para ahorrar dinero y maximizar tu membresía
Cómo los adultos mayores pueden reducir gastos y maximizar beneficios con la membresía de Costco en productos, viajes y servicios.
Costco es conocido por sus grandes descuentos en productos y servicios, y aprovecharlos puede ser especialmente útil para los jubilados que buscan estirar su presupuesto. Con una membresía adecuada, los adultos mayores pueden reducir gastos sin sacrificar calidad ni comodidad.
PUEDES VER: MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros
Además de alimentos y artículos del hogar, Costco ofrece beneficios en medicamentos, viajes, gasolina y servicios para el hogar, lo que convierte a la tienda en un aliado clave para quienes desean ahorrar y mantener un estilo de vida cómodo y seguro durante la jubilación.
7 formas de ahorrar dinero en Costco
Antes de aprovechar los descuentos, es importante conocer las diferentes formas en que una membresía de Costco puede generar ahorros significativos. Desde rebajas en productos básicos hasta beneficios en servicios y viajes, estas estrategias ayudan a que los jubilados optimicen cada dólar gastado.
Jubilados pueden aprovechar descuentos exclusivos de Costco en productos, medicamentos y viajes.
- Aprovecha la membresía ejecutiva: La membresía ejecutiva incluye un 2% de bonificación anual en la mayoría de compras, lo que puede recuperar el costo extra si gastas suficiente al año.
- Investiga los costos de medicamentos: Costco ofrece descuentos en cientos de medicinas populares, incluyendo genéricos y dispositivos médicos, ayudando a reducir los gastos de salud.
- Reserva ofertas de viajes: Con Costco Travel puedes acceder a paquetes de cruceros, vuelos y hoteles más económicos que en otros portales.
- Compra gasolina en Costco: La gasolinera de Costco suele ofrecer precios más bajos que el promedio, lo que ayuda a reducir el gasto mensual de transporte.
- Compra audífonos y gafas asequibles: Costco vende audífonos y anteojos a precios más competitivos que tiendas especializadas, sin comprometer calidad.
- Evalúa servicios para el hogar: Remodelaciones, calefacción, aire acondicionado, reemplazo de ventanas y pisos pueden resultar más económicos si los adquieres a través de Costco, con algunas compras que incluso incluyen reembolsos o tarjetas de regalo.
- Compra al por mayor: Aprovecha los paquetes grandes de alimentos y productos de limpieza. Si no necesitas tanto, puedes compartir con amigos o vecinos para maximizar el ahorro.
- 1
MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros
- 2
ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio
- 3
ALERTA tras captura de Maduro y ataque de EE. UU. a Venezuela: quién es Cilia Flores y por qué ha sido arrestada junto a él
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90