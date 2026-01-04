EXCELENTE NOTICIA para jubilados: Costco ofrece 7 maneras clave para ahorrar dinero y maximizar tu membresía

Costco es conocido por sus grandes descuentos en productos y servicios, y aprovecharlos puede ser especialmente útil para los jubilados que buscan estirar su presupuesto. Con una membresía adecuada, los adultos mayores pueden reducir gastos sin sacrificar calidad ni comodidad.

Además de alimentos y artículos del hogar, Costco ofrece beneficios en medicamentos, viajes, gasolina y servicios para el hogar, lo que convierte a la tienda en un aliado clave para quienes desean ahorrar y mantener un estilo de vida cómodo y seguro durante la jubilación.

7 formas de ahorrar dinero en Costco

Antes de aprovechar los descuentos, es importante conocer las diferentes formas en que una membresía de Costco puede generar ahorros significativos. Desde rebajas en productos básicos hasta beneficios en servicios y viajes, estas estrategias ayudan a que los jubilados optimicen cada dólar gastado.

