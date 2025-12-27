- Hoy:
Si eres beneficiario del Seguro Social en EE. UU., estos son los cambios que aplicarán desde enero de 2026
Desde enero de 2026 el Seguro Social beneficiará a millones de personas con aumentos en el monto de los cheques que se entregan cada mes.
Si eres beneficiario de la Administración del Seguro Social (SSA) entonces es importante que estés enterado de los cambios en los cheques que aplicarán en 2026, modificaciones que están a la vuelta de la esquina. Hay mucha expectativa por el aumento a los beneficios como respuesta a la inflación que aún vive Estados Unidos.
El Seguro Social alista cambios para beneficiarios desde enero de 2026
En las vísperas de las celebraciones por el Año Nuevo, la SSA anunció que 75 millones de estadounidenses aumentarán sus beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en un 2,8 por ciento en 2026; esta tiene que ver con los diversos ajustes de los montos de los beneficios para los beneficiarios acorde al ajuste del costo de vida (COLA) que están realizando varias agencias federales.
En el caso de los casi 7,5 millones de beneficiarios del SSI, verán el aumento desde el martes 31 de diciembre de 2025, que será el último pago de este año. Los pagos habituales del SSI se realizan el primer día de cada mes, pero como el 1 de enero de 2026 es feriado se pasó la fecha de pago a un día antes.
En cuanto al Seguro Social, 71 millones de estadounidenses experimentarán aumento de sus beneficios en un 2,8 por ciento desde enero de 2026.
El Seguro Social en EE. UU. da pagos mensuales a jubilados, parejas, trabajadores discapacitados, etc.
¿Cuáles son los aumentos en los cheques del Seguro Social y SSI?
Si una persona recibe pagos del SSI, el monto aumentará de US$967 de 2025 a US$994 para 2026, según informó SSA. Asimismo, una pareja beneficiaria experimentará un incremento de US$1,450 por mes a US$1,491 dólares.
Por otro lado, un trabajador beneficiario del Seguro Social que se retira en plena edad de jubilación han aumentado a los US$4,152 dólares por mes respecto a los US$4,018 de 2025. Ahora, si una persona se jubila a los 70 años, entonces lo máximo que recibirá de parte del SSA son US$5,108 dólares en 2025, pero con el nuevo COLA llegará a los US$5,251 dólares.
Fechas de pago del Seguro Social y SSI para enero y febrero de 2026
Los beneficiarios del Seguro Social reciben sus beneficios el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes, todo depende de tu fecha de nacimiento.
Enero de 2026
- Los nacidos entre el 1 y 10 verán sus pagos del Seguros Social el 14 de enero.
- Los nacidos entre el 11 t el 20 recibirán sus pagos del seguro Social el 21 de enero.
- Los nacidos entre el 21 y 31 recibirán sus pagos del Seguro Social el 28 de enero.
- Los pagos del SSI se realizarán el 30 de enero
Febrero de 2026
- Los nacidos entre el 1 y 10 verán sus pagos del Seguros Social el 11 de febrero.
- Los nacidos entre el 11 y 20 verán sus pagos del Seguros Social el 18 de febrero.
- Los nacidos entre el 21 y 31 verán sus pagos del Seguros Social el 25 de febrero.
- Los pagos del SSI se realizarán el 27 de febrero
¿A quiénes benefician los pagos del Seguro Social y SSI?
En cuanto al desglose de los beneficios mensuales estimados, la SSA lo hace de la siguiente manera: trabajadores jubilados, parejas casadas, viudas/viudos, trabajadores discapacitados.
- Los trabajadores jubilados recibirán en enero el pago de US$2,071 dólares (en 2025 era de US$2,015).
- Las parejas de edad avanzada que tienen ambos beneficios recibirá US$3,208 dólares.
- Las madres viudas con dos hijos recibirán beneficios de US$3,898 dólares.
