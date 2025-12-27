- Hoy:
MUY ALERTA con USCIS, inmigrante: tu ceremonia de naturalización en EE. UU. podría CANCELARSE a último minuto
Miles de inmigrantes que aprobaron sus exámenes de ciudadanía podrían ver cancelada su ceremonia por cambios recientes en los protocolos de seguridad de USCIS.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podría cancelar inesperadamente la ceremonia de naturalización, incluso después de que el solicitante haya aprobado todos los exámenes y entrevistas. Esta situación ha generado preocupación entre los inmigrantes que esperan completar el proceso para obtener la nacionalidad estadounidense.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para inmigrantes en Illinois: estas leyes que benefician a extranjeros entrarán en vigor en 2026
USCIS puede cancelar o posponer tu ceremonia de naturalización incluso después de aprobar el N-400
El último paso para obtener la ciudadanía estadounidense es prestar el Juramento de Lealtad durante la ceremonia de naturalización, tras lo cual se entrega el Certificado de Naturalización. No obstante, según abogados especializados en inmigración, el USCIS tiene la facultad de cancelar o reprogramar estas ceremonias incluso después de que el Formulario N-400 haya sido aprobado.
Cambios en los procedimientos de obtención de la nacionalidad estadounidense tras incidentes de seguridad nacional
Según CBS News, la reciente decisión de la administración Trump de revisar más exhaustivamente a inmigrantes de 19 países surge tras el ataque ocurrido a finales de noviembre de 2025, cerca de la Casa Blanca.
Un memorando emitido por USCIS el 2 de diciembre establece que estos solicitantes podrían enfrentar entrevistas adicionales "para evaluar completamente todas las amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública".
ABC News reporta que algunos inmigrantes han recibido avisos que indican: "Le informamos que, debido a circunstancias imprevistas, hemos tenido que cancelar la Ceremonia de Juramento programada. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar y le informaremos sobre cualquier medida adicional que se tome en este caso, incluyendo la reprogramación de la cita para la entrevista, mediante un aviso por separado".
El solicitante adquirirá la nacionalidad estadounidense solo al prestar el Juramento de Lealtad.
¿Qué hacer si tu ceremonia de naturalización es cancelada?
De acuerdo con el abogado Josh Goldstein, consultado por CBS News, los solicitantes cuya ciudadanía fue aprobada pero cuya ceremonia fue cancelada podrían tener recursos legales. Por ley, el gobierno dispone de hasta 120 días para tomar decisiones finales; si este plazo se excede, los inmigrantes pueden solicitar a un juez federal que agilice el proceso o incluso que se realice el juramento de manera inmediata.
Los expertos recomiendan conservar todas las notificaciones de USCIS, ya que sirven como prueba de que el caso no ha sido rechazado, sino pospuesto. Según el abogado Héctor Quiroga, especialista en inmigración, es crucial mantenerse informado y seguir todas las indicaciones de la agencia, dado que USCIS puede reprogramar la ceremonia o requerir pasos adicionales en cualquier momento.
