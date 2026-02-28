Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

El Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de febrero, llega con nuevas estadísticas que podrían ayudarte a ganar el premio mayor en el sorteo colombiano. ¿Tendrás la suerte de tu lado? No te despegues de esta nota de Líbero y revisa AQUÍ los últimos resultados que saldrán en las bolillas de cada edición.

Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de febrero 2026 09:52 Bienvenidos Este sábado 28 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 28 de febrero

Número ganador: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

¿A qué hora inicia el Sinuano Día y Noche?

Los sorteos del Sinuano se realizan de lunes a domingo. El Sinuano Día, llega EN VIVO las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., pero los domingos y festivos, juega a las 8:30 p.m.

Plan de premios del Sinuano Día y Noche

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

¿Cómo jugar el Sinuano?

El sorteo consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Hay modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción brindada.

Asimismo, se puede jugar también con la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incluye al resultado final según la modalidad de apuesta que haya sido seleccionada.

¿Dónde jugar el Sinuano?

Esta lotería se puede jugar en todos los puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., los cuales se ubican en diversas partes del territorio. Asimismo, puedes apostar en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén debidamente permitidos.