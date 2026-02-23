0

Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones de la segunda fase y partidos de la fecha 8

Tabla de posiciones de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2026. Programación de los partidos que se realizarán por la fecha 8 con el Universitario vs Alianza.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026.
    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026. | FOTO: Composición Líbero
    La Liga Peruana de Vóley está de regreso con la fecha 8 de la segunda fase. El partido más atractivo de la jornada será el clásico Universitario vs. Alianza Lima. Sin embargo, las 'Pumas' deberá de medirse contra Géminis por la sexta fecha; el duelo se realizará el miércoles 25 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.

    Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 8

    Sábado 28 de febrero

    • 2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan
    • 4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta
    • 6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo

    Domingo 1 de marzo

    • 3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino
    • 4:45 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

    Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Alianza Lima184648:15
    San Martín184648:19
    Universitario174446:15
    Atenea172835:29
    Regatas Lima182831:27
    Géminis172436:35
    Circolo172228:34
    Dep. Soan181827:39
    Rebaza Acosta181426:45
    Olva Latino181422:46

    Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 6

    Miércoles 25 de febrero

    • 6:00 p.m. | Universitario vs. Géminis
    • 8:00 p.m. | Atenea vs Circolo Sportivo Italiano

