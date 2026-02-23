Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones de la segunda fase y partidos de la fecha 8

La Liga Peruana de Vóley está de regreso con la fecha 8 de la segunda fase. El partido más atractivo de la jornada será el clásico Universitario vs. Alianza Lima. Sin embargo, las 'Pumas' deberá de medirse contra Géminis por la sexta fecha; el duelo se realizará el miércoles 25 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.

Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 8

Sábado 28 de febrero

2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan

4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta

6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo

Domingo 1 de marzo

3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino

4:45 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026

EQUIPOS PJ PTS SETS G/P Alianza Lima 18 46 48:15 San Martín 18 46 48:19 Universitario 17 44 46:15 Atenea 17 28 35:29 Regatas Lima 18 28 31:27 Géminis 17 24 36:35 Circolo 17 22 28:34 Dep. Soan 18 18 27:39 Rebaza Acosta 18 14 26:45 Olva Latino 18 14 22:46

Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 6

Miércoles 25 de febrero