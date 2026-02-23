- Hoy:
Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones de la segunda fase y partidos de la fecha 8
Tabla de posiciones de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2026. Programación de los partidos que se realizarán por la fecha 8 con el Universitario vs Alianza.
La Liga Peruana de Vóley está de regreso con la fecha 8 de la segunda fase. El partido más atractivo de la jornada será el clásico Universitario vs. Alianza Lima. Sin embargo, las 'Pumas' deberá de medirse contra Géminis por la sexta fecha; el duelo se realizará el miércoles 25 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan
- 4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta
- 6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo
Domingo 1 de marzo
- 3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino
- 4:45 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Alianza Lima
|18
|46
|48:15
|San Martín
|18
|46
|48:19
|Universitario
|17
|44
|46:15
|Atenea
|17
|28
|35:29
|Regatas Lima
|18
|28
|31:27
|Géminis
|17
|24
|36:35
|Circolo
|17
|22
|28:34
|Dep. Soan
|18
|18
|27:39
|Rebaza Acosta
|18
|14
|26:45
|Olva Latino
|18
|14
|22:46
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: Fecha 6
Miércoles 25 de febrero
- 6:00 p.m. | Universitario vs. Géminis
- 8:00 p.m. | Atenea vs Circolo Sportivo Italiano
