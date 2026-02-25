Universitario vs. Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora, entradas y dónde ver

Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras tras el polémico partido, donde las 'Pumas' ganaron en mesa por una mala alineación de extranjeras por parte de las blanquiazules. Es una revancha esperada por ambos clubes, que están peleando el título de la Liga Peruana de Vóley. A continuación, te contamos todos los detalles del clásico que se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima vóley?

El clásico Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 1 de marzo de 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario y Alianza Lima se medirán a las 4:45 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). Revisa los horarios del clásico por país:

México: 3:45 p.m.

Venezuela y Bolivia: 5:45 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 6:45 p.m.

España: 10:45 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión del clásico Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 8 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2).

Universitario vs. Alianza Lima: entradas

Las entradas para el clásico entre Universitario contra Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley están agotadas.

Universitario - occidente preferente: S/ 50.00

Universitario - oriente preferente: S/ 40.00

Universitario - norte preferente: S/ 30.00

Universitario - general: S/ 20.00

Alianza Lima - occidente preferente: S/ 50.00

Alianza Lima - oriente preferente: S/ 40.00

Alianza Lima - sur preferente: S/ 30.00

Alianza Lima - general: S/ 20.00

Mixto - occidente preferente: S/ 50.00

Mixto - oriente preferente: S/ 40.00

Mixto - general: S/ 20.00

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima quedó tercero en el Sudamericano de Vóley y su nivel va en ascenso. Indicaron que su objetivo es lograr el título de la Liga Peruana de Vóley (por tercera vez consecutiva).

"Creo que este es el camino y la Liga Peruana tiene que apuntar a generar más equipos de este nivel para poder competir contra estos monstruos que realmente lo hacen muy bien", indicó el DT de Alianza Lima en Latina TV.