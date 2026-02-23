La figura de Alianza Lima que obtuvo 2 premios seguidos en importante torneo de Sudamérica

El último fin de semana acabó el Sudamericano de Vóley 2026 y Alianza Lima dejó el nombre del Perú en lo alto al alcanzar el tercer lugar de este importante torneo, por debajo de Osasco y Sesi, respectivamente. No obstante, más allá de este importante logro, hubo una integrante del cuadro íntimo que ganó un nuevo premio por segundo año consecutivo. ¿De quién estamos hablando? De Esmeralda Sánchez.

Esmeralda Sánchez fue reconocida como la mejor líbero

La capitana de Alianza Lima fue una de las grandes figuras de las íntimas en el actual Sudamericano de Clubes 2026, torneo en el que Alianza Lima consiguió el tercer lugar tras vencer por 3-1 a la Universidad San Martín. Gracias a sus buenas actuaciones, la voleibolista de 27 años fue reconocida por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

La organización eligió a Esmeralda Sánchez como la Mejor Líbero de la competición, por encima de grandes nombres como, por ejemplo, Léia Silva, líbero del campeón Sesi Vólei Bauru, y la mítica Camila Brait, de Osasco Sao Cristóvao Saúde, club que acabó en el segundo lugar del torneo sudamericano.

Esmeralda Sánchez fue elegida como Mejor Líbero Sudamericana. Foto: composición Líbero

¿Qué dijo Esmeralda Sánchez tras el podio de Alianza Lima?

En diálogo con Dosis de Vóley, la líbero de Alianza Lima se mostró muy emocionada por haber alcanzado el tercer lugar: "Primero, muy contentas. Creo que ya sea San Martín u otro rival, para nosotras era importante subir al podio ya que el año pasado también estuvimos y creo que es importante que hoy por hoy también lo hayamos logrado. Sobre todo por este grupo que se lo merece".

Con respecto a su premio, señaló que se esfuerza diario y que esto servirá para que lleguen en mejores condiciones a la Liga Peruana de Vóley: "Me esfuerzo muchísimo día a día, tanto yo como mis compañeras, y creo que este resultado del día de hoy, este tercer puesto, es bastante importante para nosotras anímicamente para poder llegar bien a la Liga. Y creo que, sobre todo, para esta gente que nos ha venido a apoyar todos los días".