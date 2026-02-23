Henry Quinteros, ex Alianza Lima, dio contundente calificativo a Hernán Barcos: "Es..."

Hernán Barcos fue uno de los mejores jugadores de la fecha en la Liga 1 luego de anotar tres goles que le dieron el triunfo a FC Cajamarca ante Melgar. En medio de ello, Henry Quinteros, quien es uno de los referentes de la institución blanquiazul, no dudó en referirse al 'Pirata', quien hasta el año pasado era el delantero de Alianza Lima.

El presente de Hernán Barcos está siendo fenomenal y es que a sus 41 años se mantiene vigente y sigue haciendo goles importantes para su actual club. A pesar de haber salido de Alianza Lima, el delantero argentino se ha ganado el respeto de, incluso, jugadores que pasaron por el equipo íntimo, tal es el caso de Henry Quinteros.

Henry Quinteros dio contundente opinión sobre Alianza Lima

El 'Pato' Quinteros logró ser campeón con Alianza Lima y sabe perfectamente la importancia que es vestir la camiseta blanquiazul. En ese sentido, el exfutbolista sorprendió al referirse a Hernán Barcos de manera directa luego de que el argentino se mantenga como líder en la tabla de goleadores del fútbol peruano tras su hat-trick ante Melgar.

"No será el mejor (delantero), pero es el más efectivo", dijo el 'Pato' Quinteros en el programa de L1 MAX al término de todos los partidos de la fecha 4. Recordemos que el 'Pirata' llegó al fútbol peruano para fichar por Alianza Lima y tras su salida del club, se convirtió en el gran refuerzo de FC Cajamarca y gracias a sus goles consiguieron el primer triunfo de la primera división.

(Video: L1MAX)

En la Liga 1, Hernán Barcos es el jugador con más goles, seguido por Álex Valera de Universitario y Cuesta de Melgar. Un poco más lejos aparece Garcés (Cienciano) con tres anotaciones y Torres (Los Chankas) con las mismas cifra.

¿Cuándo juegan FC Cajamarca vs Alianza Lima?

El reencuentro entre Hernán Barcos y Alianza Lima se dará el 30 de mayo por la Liga 1. FC Cajamarca estará recibiendo el elenco blanquiazul y de esta manera será el primer partido del 'Pirata' ante su exequipo.