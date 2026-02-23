¿Clasificación? Conmebol da importante noticia a Alianza Lima en plena Libertadores: "Una nueva..."

Uno de los equipos que tuvo actuación internacional en el arranque del 2026 fue Alianza Lima. El cuadro blanquiazul tuvo que verse cara a cara ante 2 de Mayo por la Fase 1, pero no logró superar la llave y quedó fuera con anticipación. En medio de esta etapa preliminar de Copa Libertadores, ahora la Conmebol sorprende con una noticia para los 'íntimos' que alegre a los hinchas.

Conmebol anuncia importante noticia para Alianza Lima

Resulta, que la Conmebol decidió comunicar que llevará a cabo un documental de lo que fue la clasificación de Alianza Lima a la Fase 3 de la Libertadores cuando eliminó a Boca Juniors en La Bombonera. Dado que se cumple un año de este episodio, el ente máximo de Sudamérica compartirá imágenes inéditas de lo que fue este cotejo en Buenos Aires, Argentina.

A través de las redes sociales, se comunicó que estas imágenes se revelarán el próximo 25 de febrero a través del canal de Youtube de la Conmebol Libertadores, en su sección Conmebol Libertadores Pulso. Un video superior a los 20 minutos en el que se verá este histórico momento para la mente de los hinchas blanquiazules.

"A un año de un hecho histórico para Alianza Lima: la historia de la eliminación a Boca Juniors en La Bombonera. Una nueva edición de la Conmebol Libertadores Pulso", se indica en las redes sociales del ente máximo del fútbol sudamericano.

Conmebol Libertadores anuncia especial de Alianza Lima.

¿Cómo eliminó Alianza Lima a Boca Juniors?

El pasado 25 de febrero del 2025 se llevó a cabo el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera. Alianza Lima ganó en la ida 1-0 y necesitaba sostener esa ventaja. Los 'xeneizes' lograron ganar en tiempo regular por 2-1, por lo que todo se definió en tanda de penales. Un 5-4 en esta instancia que permitió que los blanquiazules, dirigidos por Néstor Gorosito, hagan historia al dejar fuera a un grande de Sudamérica.