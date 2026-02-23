Carlos Bustos da firme comentario a Alianza Lima al enfrentarlo como DT de UTC: "Hace tiempo no..."

Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Apertura 2026 junto a UTC. Los blanquiazules se ubican segundos por diferencia de goles, por lo que irán a Cajamarca en busca de la victoria para ser punteros en solitario. En la antesala a este choque, Carlos Bustos, estratega del 'Gavilán del Norte', entabló una entrevista para dar a conocer sus sensaciones del encuentro de Liga 1.

En una entrevista al programa "Modo Fútbol", el técnico de 59 años indicó que será un choque muy atractivo para la afición, ya que Cajamarca recibirá a un plantel muy grande del fútbol peruano y que tiene el condimento especial de que podrá definir el nuevo líder del Torneo Apertura 2026.

"Va a ser un lindo partido el sábado. Un lindo espectáculo, una fiesta en Cajamarca. Hace tiempo no recibe a un equipo grande. Va a ser un partido muy importante. Alianza tiene un plantel de grandes jugadores. Me expulsaron. El cuarto árbitro vio algo que no era. Me hubiera encantado estar dentro de la cancha. Venimos haciendo las cosas bien. Siempre es lindo jugar este tipo de partidos, ya me tocó ir a Matute con Garcilaso. Este partido nos da la posibilidad de medirnos con uno de los grandes planteles, pero sin duda va a ser muy atractivo", declaró a Modo Fútbol.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Carlos Bustos habla de las críticas a Alianza Lima

Como se conoce, el plantel de Alianza Lima ha sido criticado por su rendimiento en el campo bajo la dirección de Pablo Guede. Pese a ser uno de los líderes del certamen local, hinchas y seguidores del cuadro blanquiazul han arremetido por no estar satisfechos con la performance del primer equipo.

Para Carlos Bustos, el mal momento de Alianza Lima se evoca netamente a la eliminación en Copa Libertadores, ya que le tiene un gran respeto por ser uno de los protagonistas en esta Liga 1 2026. Es por ello, que advierte de sus virtudes para tomarlas en cuenta de cara a los siguientes 90 minutos en Cajamarca.

"Estamos en el comienzo del torneo, las dudas en Alianza es en lo internacional, porque acá es protagonista. Tiene un plantel con enormes jugadores, seguramente será así. Humildemente hemos conformado un buen plantel y esperamos hacer un buen partido. La idea es cambiar la imagen de las últimas campañas, pero es solo el arranque del torneo. Después nos enfocaremos en cada partido. Alianza tiene muchas variantes, grandes jugadores y seguramente va a ir por el partido, como nosotros. Alianza tiene un plantel con muchísima capacidad para ir por los tres puntos.", añadió.