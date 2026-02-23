UTC calienta el partido ante Alianza Lima con tajante calificativo: "Un equipo..."

UTC contará con una sensible baja para el duelo ante Alianza Lima y es que no podrá contar con la presencia de Carlos Bustos tras ser sancionado por un supuesto empujón a uno de los árbitros. En su reemplazo estará Alberto Arzubialde, asistente técnico del entrenador del equipo cajamarquino. En la previa del partido, Arzubialde se refirió al equipo blanquiazul.

Incluso con las críticas que recibe Pablo Guede, Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Apertura junto con UTC. Ambos suman 10 puntos en la tabla y la próxima jornada se enfrentarán para saber si logran generar una ventaja de los otros equipos o todo se mantiene igual. El partido se jugará el sábado 28 de febrero desde la 13:15 horas.

UTC calienta el partido ante Alianza Lima

Tras el término del partido ante ADT, Alberto Arzubialde, asistente de Carlos Bustos, se refirió al empate del partido que salvaron en el último minuto del encuentro, pero también aprovechó la oportunidad para lanzar advertencia a Alianza Lima, con quien comparte el primer puesto en la Liga 1.

"Es una cancha complicada, ADT juega muy bien y ahora debemos enfocarnos en lo que viene, que es Alianza Lima. Sabemos lo que significa enfrentar a un equipo grande y vamos a trabajar para estar a la altura del partido", sostuvo Arzubialde, quien salió a conferencia de prensa en representación del entrenador.

(Video: Ovacióm)

Se revela qué pasó con Carlos Bustos y el árbitro

Luego de darse a conocer que Carlos Bustos sufrió la suspensión, Alberto Arzubialde señaló que esto se habría dado por un posible empujón a uno de los árbitos, pero la situación no se habría dado así.

"En ningún momento Carlos Bustos empujó al árbitro que empezó a decir que lo habían empujado, pero el comisario lo desmintió, me pareció una expulsión injusta", explicó en conferencia de prensa.