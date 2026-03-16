Ernesto Pimentel domina el rating con sus programas y revela su fórmula
Ernesto Pimentel, conductor de América Televisión, agradece a la audiencia por su apoyo en su objetivo de ofrecer entretenimiento saludable a las familias peruanas.
Ernesto Pimentel se presenta como un conductor comprometido y trabajador, dedicado a ofrecer un entretenimiento saludable para el público todos los sábados. Esta dedicación se refleja en su continua popularidad durante los fines de semana.
El sábado pasado, el programa 'Reventonazo del verano' se ubicó como el más visto con 9.9 puntos de audiencia, mientras que 'Sábado Súper Star' registró 8.3 puntos en el horario estelar de América Televisión.
"Toda mi vida está dedicada al trabajo, a hacer sano entretenimiento para darle alegría a las familias peruanas y me siento contento al ver que seguimos teniendo sábado a sábado el respaldo del público. Es un esfuerzo de mis compañeros artistas, técnicos y de producción para ser líderes", expresó Ernesto Pimentel.
En el último episodio de 'Reventonazo del verano' se presentaron la 'Gran Orquesta Internacional', 'Amor rebelde' y Pamela Franco. Por otra parte, 'Sábado Súper Star' ofreció un duelo entre los equipos de 'Bienvenida tu tarde' y 'Los reyes del humor'.
Otros programas como 'Yo soy' lograron 8.3 puntos de audiencia el sábado, mientras que 'JB Noticias' apenas alcanzó 3.5 puntos.
