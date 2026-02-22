- Hoy:
¡Mala suerte! UTC pierde pieza importante para recibir a Alianza Lima en Cajamarca
En un partido por la lucha del Torneo Apertura, Alianza Lima parte con ventaja por la ausencia de un miembro del club cajamarquino.
Se confirmó que los jugadores de Alianza Lima recibieron dos días libres, con el respaldo de Pablo Guede, tras su victoria ante Sport Boys. Luego, volverán a los entrenamientos pensando en UTC, su próximo rival en el Apertura. Para este partido tendrán una gran ventaja, pues se acaba confirmar una dura baja para el cuadro cajamarquino.
Guerrero no se midió y respondió a críticas por su liderazgo en Alianza Lima: "No lo necesito"
Según la información del periodista Sebastián Menéndez, Carlos Bustos no dirigirá ante Alianza Lima. El director técnico de UTC fue expulsado al finalizar el partido ante ADT. Tras el empate 2-2 de esta tarde, los de Cajamarca pierden la posibilidad de seguir siendo los líderes del torneo. Ahora pierde a su DT para el importante paratido de la próxima semana.
Carlos Bustos no estará frente a Alianza Lima | Ernesto Macedo
Veremos como puede afrontar Alianza Lima este partido, ya que UTC ha tenido un gran inicio de campeonato. Hasta el momento no conocen de derrotas, tienen un total de 3 victorias y 1 empate. Tienen 10 puntos al igual que los blanquiazules, pero no lideran la tabla solo por diferencia de goles. El partido será clave, el que gana se aleja en la tabla en busca del título.
Un viejo conocido de Alianza
Con Carlos Bustos, Alianza Lima fue campeón en la temporada 2021, pero no es el único conocido por los hinchas blanquiazul. Tras su salida, Ángelo Campos llegó para defender el arco de UTC y ahora tendrá que lidar con sus excompañeros el próximo partido.
Ya se confirmó que el partido se jugará el próximo sábado 28 de febrero. Se espera una gran cantidad de hinchas apoyando a Alianza Lima, hasta ahora en todos sus partidos de visita han recibido el respaldo completo.
