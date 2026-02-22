Guerrero no se midió y respondió a críticas por su liderazgo en Alianza Lima: "No lo necesito"

Alianza Lima ha estado atravesando una crisis deportiva debido a su bajo rendimiento en el campo y a la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores. Las críticas de la hinchada no han cesado pese a la victoria ante Sport Boys en la Liga 1 y uno de los más señalados ha sido Paolo Guerrero, a quien le reprochan su liderazgo dentro del plantel.

Paolo Guerrero respondió a críticas por su liderazgo en Alianza Lima

Precisamente, durante una entrevista con 'El Comercio', Paolo Guerrero se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por su aparente falta de liderazgo en el campo con la camiseta de Alianza Lima. Ante ello, el ‘Depredador’ fue claro al afirmar que su estilo de liderazgo es más silencioso, donde las cámaras no pueden mostrarlo.

Asimismo, el histórico atacante nacional señaló que prefiere que sus compañeros observen los valores y la disciplina que demuestra tanto en los entrenamientos como dentro y fuera de la cancha, con la intención de que puedan imitar su actitud en el bien del equipo.

Paolo Guerrero continuó siendo capitán de Alianza Lima pese a los cuestionamientos.

"Mi liderazgo siempre va a ser silencioso. No voy pregonando ni diciendo 'soy el líder' o 'soy el capitán'; no lo necesito. Creo que lo más lindo es que ellos (los jugadores) vean los valores, el respeto y la disciplina que uno tiene dentro y fuera del campo a la hora de entrenar, además del enfoque que uno mantiene, para que a raíz de eso todo el grupo se contagie", señaló el experimentado delantero.

De igual manera, Guerrero señaló la gran importancia que amerita estar atento al estado de ánimo de sus compañeros para poder motivarlos. "Creo que la visión es lo más importante para cada uno de los compañeros, y dentro del campo también. Si alguno está titubeando o le falta un apoyo más, hay que dárselo", acotó.

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

En lo que va de la campaña, Paolo Guerrero se ha consagrado como uno de los jugadores más importantes del equipo, siendo uno de los goleadores. El 'Depredador' ha conseguido marcar dos goles en los seis partidos que ha disputado y es considerado como el '9' titular en el esquema de Pablo Guede.