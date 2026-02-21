Paulo Albarracín, ex Sport Boys, llenó de elogios a fichaje de Alianza Lima: "Ordenó al equipo"

Con pasado en Alianza Lima y Sport Boys, Paulo Albarracín sorprendió a todos al destacar las cualidades de uno de los jugadores del equipo blanquiazul que se convirtió, según él, en uno de los pilares dentro del campo de juego. Entre todo el caos que se vive en equipo Íntimo, para el deportista, existen algunos puntos a destacar.

Alianza Lima empezó la temporada teniendo como objetivo avanzar lo más posible a nivel internacional y sin descuidar el torneo nacional. Sin embargo, nada de esto resultó y ahora solamente debe enfocarse en la Liga 1. El nivel del equipo está dejando más dudas que certezas y esto se ve desde afuera.

Paulo Albarracín dio contundente comentario sobre Alianza Lima

Aún con el resultado en contra y siendo hincha de Sport Boys, Paulo Albarracín llenó de elogios a uno de los jugadores de Alianza Lima. Se trata de Esteban Pavez, chileno que llegó por pedido exclusivo de Pablo Guede. El jugador estuvo en el once titular y tuvo buenas intervenciones a pesar de la tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Me gustó Pavez, que sin brillar mucho con la pelota, pero con mucha ubicación. Hablando bastante, me parece que ordenó al equipo", sostuvo Albarracín a través de un video compartido en sus redes sociales donde también se hicieron sentir los hinchas rosados y blanquiazules con opiniones divididas.

(Videod: Paulo Albarracín)

Paulo Albarracín jugó por cuatro equipos en Perú, que son: Sport Boys, Alianza Lima, Real Garcilaso y Academia Cantolao. Solo jugó en el extranjero por el Budapest Honvéd de Hungría en la temporada 2008-2009, pero siempre dejó en claro ser hincha de los 'rosados'.