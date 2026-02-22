Paolo Hurtado calificó como su peor entrenador a un ex DT Alianza Lima: "En el..."
El ex Alianza Lima hizo fuerte revelación que involucra su último paso por el club y a un director técnico.
Paolo Hurtado, futbolista recordado por su gran carrera en el extranjero y su presencia en la selección peruana, participió en un reto en el que reveló detalles de su pasado. Lo que más sorprendió es una respuesta en la que menciona a un ex DT de Alianza Lima, parece que todavía no lo perdona y con esas pistas, está fácil conocer el nombre.
Video: El Rincón del Chocolate
Le preguntaron cuál había sido su peor DT y respondió: "El que estuvo en 2022 en Alianza". Es de conocimiento público lo que le pasó a 'Caballito' en la temporada 2022 y tras su salida del club terminó contando lo sucedio. Se trataía de 'Chicho' Guillermo Salas, quién fue asistente y luego DT de Alianza Lima.
¿Qué pasó entre 'Chicho' Salas y Paolo Hurtado?
“Desde que él asumió como entrenador yo no tuve un solo minuto. Me pareció una falta de respeto. (Salas) me informaba que no me veía bien, que quizá había otros compañeros mejor que yo, y, en realidad, yo respeto a mis compañeros, pero yo entrenaba bien y creo que era un tema personal.", contó en su momento Paolo Hurtado sobre Guillermo Salas.
Al parecer por eso lo considera como el peor DT que ha tenido. Si le daba minutos en Alianza Lima quizás podía ser importante, pero sus motivos tendrá. Al final termiraron siendo campeones ambos, todo sucedió en la temporada 2022.
Por el momento, a sus 35 años, Paolo Hurtado no se ha confirmado como algún refuerzo para un equipo. Su último club fue Comerciantes FC de la Liga 2.
