Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura: precios de entradas

Alianza Lima llega al partido ante Juan Pablo II luego de empatar contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Los blanquiazules están con la obligación de ganar de local para mantenerse como uno de los líderes del Torneo Apertura. Por ello, es importante que cuenten con el apoyo de su hinchada y se reveló el precio de las entradas para asistir a Matute.

Una vez más, Alianza Lima se volverá a enfrentar a Juan Pablo II por la Liga 1 y el primer partido del 2026 entre ambos será en Lima. El último encuentro que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva lo ganaron los íntimos por la mínima.

Precios para el partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II

Alianza Lima cuenta con la ventaja de la localía, pero eso no quiere decir que Juan Pablo II será un rival fácil. El partido está programado para jugarse el sábado 21 de marzo desde las 18.30 horas en Perú. Estos son los precios de todas las zonas disponibles.

Palco apuesta total: S/219,90

Occidente central: S/179,90

Occidente lateral: S/139,90

Oriente: S/79,90

Occidente lateral (silla de ruedas): S/79,90

Oriente (Conadis): S/39,90

Norte: S/27,90 (AGOTADAS)

Sur: S/27,90 (AGOTADAS)

Experiencia Matchday: S/399,90

Alianza Lima jugará ante Juan Pablo II en Matute.

Alianza Lima llega al partido ante Juan Pablo II con 17 puntos en la tabla, igualado con Los Chankas. El equipo dirigido por Pablo Guede es uno de los líderes del Apertura y buscará seguir por ese camino con una victoria ante su rival. Por otro lado, está Juan Pablo II que tiene 10 unidades y está lejos de la lucha por el campeonato.

La victoria de Alianza Lima deberá ser una prioridad, ya que la siguiente fecha se estará midiendo ante Universitario de Deportes en el Monumental de Ate. Este partido podría definir la lucha por el Torneo Apertura y si los Íntimos se mantienen como líderes