Paolo Guerrero dio fuerte comentario tras golazo anulado por supuesta falta: "Eso es..."

Alianza Lima empató 1-1 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio de este encuentro, Paolo Guerrero anotó un golazo que pudo significar el gol de la victoria, pero el árbitro Daniel Ureta lo anuló por supuesta falta a futbolista del cuadro cusqueño. Ante ello, el delantero salió al frente a dar un rotundo comentario.

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Paolo Guerrero dio fuerte comentario tras golazo anulado por supuesta falta en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

En conversación con distintos medios luego del encuentro entre Alianza y Garcilaso, Guerrero fue consultado de forma directa si le pareció justo que le anularan el golazo que anotó desde mitad de cancha.

Para el goleador del cuadro blanquiazul, ese gol no debió ser anulada debido a que no le parece falta sino una jugada de fútbol en donde el futbolista del club cusqueño se resbala y cae al campo.

Asimismo, Paolo Guerrero alega que durante el partido también recibió muchas faltas; sin embargo, nunca se quejó con el árbitro Daniel Ureta para que le cobre a su favor.

“El jugador adversario se resbala y no le hago falta. Si eso es falta, imagínense cuántas faltas no se cobran. Inclusive a mí me jalaron, pero no hay problema, yo sigo jugando. A mí, por ejemplo, en el primer tiempo había una jugada en la que yo tenía la pelota y el jugador se me trepa encima y no le reclamé al árbitro”, afirmó el delantero.

Video: Jax Latin Media

Paolo Guerrero anotó golazo desde la media cancha, pero árbitro lo anuló por falta