Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 15 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo de este domingo 15 de marzo en las principales ligas de Europa y Sudamérica. Consulta el horario y canales TV.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 15 de marzo
Programación de partidos en vivo para este domingo 15 de marzo | FOTO: LIBERO
Vive y disfruta de un domingo lleno de fútbol en vivo. Para ello, aquí te dejamos la programación con los partidos más importantes en las principales ligas del mundo para hoy domingo 15 de marzo. Además, consulta el horario, canal de transmisión y dónde ver cada encuentro.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Sporting Cristal vs Sport BoysMovistar, L1 Max, Fanatiz
13:15Melgar vs Atlético GrauMovistar, L1 Max, Fanatiz
15:30Alianza Atlético vs CD MoqueguaMovistar, L1 Max, Fanatiz
18:00Cusco vs CiencianoMovistar, L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Nottingham Forest vs FulhamDisney+, Zapping
9:00Crystal Palace vs Leeds UnitedDisney+, Zapping
9:00Manchester United vs Aston VillaESPN, Disney+
11:30Liverpool vs TottenhamESPN, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Mallorca vs EspanyolESPN3, Disney+
10:15Barcelona vs SevillaESPN3, Disney+
12:30Real Betis vs Celta de VigoDIRECTV Sports, DGO
15:00Real Sociedad vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Verona vs GenoaESPN, Disney+
9:00Pisa vs CagliariDisney+
9:00Sassuolo vs BolognaDisney+
12:00Como vs RomaESPN4, Disney+
14:45Lazio vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Werder Bremen vs Mainz 05Disney+
11:30Freiburg vs Union BerlinDisney+
13:30Stuttgart vs RB LeipzigDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Strasbourg vs ParisESPN4, Disney+
11:15Metz vs ToulouseDisney+
11:15Le Havre vs LyonDisney+
14:45Rennes vs LilleESPN4, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30AVS vs Santa Clara
10:30Nacional vs Estoril
13:00Rio Ave vs Estrela
15:30Porto vs Moreirense

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
13:15Gimnasia La Plata vs Ind. RivadaviaTyC Sports, Fanatiz
15:30Belgrano vs Talleres CórdobaTyC Sports, Fanatiz
17:45River Plate vs SarmientoTyC Sports, ESPN
20:00Unión Santa Fe vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN
20:00Tigre vs Argentinos JuniorsFanatiz, ESPN

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Santos vs CorinthiansFanatiz, Globo, Premiere
14:00Internacional vs BahiaFanatiz, Globo, Premiere
14:00Fluminense vs Athletico-PRFanatiz, Globo, Premiere
16:30Coritiba vs RemoFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
16:30Palmeiras vs MirassolFanatiz, SporTV, Premiere
18:30Bragantino vs São PauloFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
18:30Cruzeiro vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, TV Record

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Univ. Concepción vs PalestinoTNT SPORTS Premium
16:00Cobresal vs Deportes LimacheTNT SPORTS Premium
18:30Ñublense vs La SerenaTNT SPORTS Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:30D. Pereira vs Rionegro ÁguilasRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
16:10América de Cali vs D. TolimaRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
18:20Jaguares de Córdoba vs MedellínRCN, Fanatiz, Win+ Futbol
20:30Junior vs Fortaleza CEIFRCN, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Mushuc Runa vs MacaráZapping
15:30Emelec vs OrenseZapping
18:15Guayaquil City vs BarcelonaZapping

Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20

HORARIOPARTIDOSTV
17:00LDU Quito Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20DIRECTV Sports, DGO
19:00Belgrano Sub-20 vs Club Nacional Sub-20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Nacional Asunción vs Rubio ÑúTigo Sports
18:30Sportivo Ameliano vs GuaraníTigo Sports

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Central Español vs Cerro LargoDisney+
15:00Deportivo Maldonado vs Defensor SportingDisney+

Horarios según Perú, Ecuador y Colombia.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

