Partidos de hoy EN VIVO, domingo 15 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Vive y disfruta de un domingo lleno de fútbol en vivo. Para ello, aquí te dejamos la programación con los partidos más importantes en las principales ligas del mundo para hoy domingo 15 de marzo. Además, consulta el horario, canal de transmisión y dónde ver cada encuentro.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Sporting Cristal vs Sport Boys
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|13:15
|Melgar vs Atlético Grau
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|15:30
|Alianza Atlético vs CD Moquegua
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Cusco vs Cienciano
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Nottingham Forest vs Fulham
|Disney+, Zapping
|9:00
|Crystal Palace vs Leeds United
|Disney+, Zapping
|9:00
|Manchester United vs Aston Villa
|ESPN, Disney+
|11:30
|Liverpool vs Tottenham
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Mallorca vs Espanyol
|ESPN3, Disney+
|10:15
|Barcelona vs Sevilla
|ESPN3, Disney+
|12:30
|Real Betis vs Celta de Vigo
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Real Sociedad vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Verona vs Genoa
|ESPN, Disney+
|9:00
|Pisa vs Cagliari
|Disney+
|9:00
|Sassuolo vs Bologna
|Disney+
|12:00
|Como vs Roma
|ESPN4, Disney+
|14:45
|Lazio vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Werder Bremen vs Mainz 05
|Disney+
|11:30
|Freiburg vs Union Berlin
|Disney+
|13:30
|Stuttgart vs RB Leipzig
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Strasbourg vs Paris
|ESPN4, Disney+
|11:15
|Metz vs Toulouse
|Disney+
|11:15
|Le Havre vs Lyon
|Disney+
|14:45
|Rennes vs Lille
|ESPN4, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|AVS vs Santa Clara
|10:30
|Nacional vs Estoril
|13:00
|Rio Ave vs Estrela
|15:30
|Porto vs Moreirense
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:15
|Gimnasia La Plata vs Ind. Rivadavia
|TyC Sports, Fanatiz
|15:30
|Belgrano vs Talleres Córdoba
|TyC Sports, Fanatiz
|17:45
|River Plate vs Sarmiento
|TyC Sports, ESPN
|20:00
|Unión Santa Fe vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN
|20:00
|Tigre vs Argentinos Juniors
|Fanatiz, ESPN
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Santos vs Corinthians
|Fanatiz, Globo, Premiere
|14:00
|Internacional vs Bahia
|Fanatiz, Globo, Premiere
|14:00
|Fluminense vs Athletico-PR
|Fanatiz, Globo, Premiere
|16:30
|Coritiba vs Remo
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|16:30
|Palmeiras vs Mirassol
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|18:30
|Bragantino vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|18:30
|Cruzeiro vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, TV Record
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Univ. Concepción vs Palestino
|TNT SPORTS Premium
|16:00
|Cobresal vs Deportes Limache
|TNT SPORTS Premium
|18:30
|Ñublense vs La Serena
|TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|D. Pereira vs Rionegro Águilas
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|16:10
|América de Cali vs D. Tolima
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Jaguares de Córdoba vs Medellín
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Junior vs Fortaleza CEIF
|RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Mushuc Runa vs Macará
|Zapping
|15:30
|Emelec vs Orense
|Zapping
|18:15
|Guayaquil City vs Barcelona
|Zapping
Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|LDU Quito Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
|19:00
|Belgrano Sub-20 vs Club Nacional Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Nacional Asunción vs Rubio Ñú
|Tigo Sports
|18:30
|Sportivo Ameliano vs Guaraní
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Central Español vs Cerro Largo
|Disney+
|15:00
|Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting
|Disney+
Horarios según Perú, Ecuador y Colombia.