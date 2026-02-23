Carlos Bustos, extécnico de Alianza Lima, dio dura crítica a Pablo Guede: "Yo creo que..."

El inicio de la temporada de Alianza Lima viene siendo duramente criticada debido al planteamiento que hace Pablo Guede en cada uno de los partidos. Por ello, se le preguntó a Carlos Bustos, quien fue entrenador campeón con el club blanquiazul, sobre su opinión por la gestión de su compatriota en su exequipo. Ambos se van a encontrar en la próxima fecha para definir quién se mantiene como líder del Apertura.

Carlos Bustos es uno de los personajes más recordados del mundo de Alianza Lima, ya que supo ser campeón y logró crear un gran plantel a nivel deportivo. Ahora, su presente está muy lejos de La Victoria, pero de todas maneras se mantiene vinculado al club incluso siendo entrenador de UTC.

Carlos Bustos dio dura crítica a Pablo Guede

El argentino Carlos Bustos se pronunció sobre las duras críticas que viene recibiendo Pablo Guede y, para él, esto se debe a que está bajo el mando de uno de los equipos más grande del fútbol peruano. El extécnico de Alianza Lima aseguró que siempre se deben priorizar los resultados.

"Estar en un equipo grande es estar en el análisis permanentemente. Yo creo que seguramente este comienzo ha habido algunas cosas que yo no puedo opinar a profundidad porque estoy afuera, pero algunas cosas que alteran. Lo más importante de estar en un equipo grande, para mí, claro que son los resultados", señaló en el programa de 'Modo fútbol'.

Carlos Bustos no estará presente en el duelo ante Alianza Lima que se jugará en Cajamarca debido a que fue suspendido por un supuesto empujón a uno de los árbitros. En su lugar estará su asistente técnico Alberto Arzubialde, quien asumirá su lugar en la cancha ante la atenta mirada del DT desde la grada.