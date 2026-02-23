¿Cuándo se juega el clásico Universitario vs. Alianza Lima por Torneo Apertura Liga 1 2026?

El clásico Universitario vs. Alianza Lima es el partido más esperado por los amantes del fútbol peruano. Dos de los equipos más populares de nuestro país se verán las caras en el Estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cuándo se juega Universitario vs. Alianza Lima?

En Hablemos de MAX, Gustavo Peralta informó que el clásico Universitario vs. Alianza Lima se jugará entre el 4 o 5 de abril.

Universitario y Alianza Lima pelean por el Apertura

A puertas de la fecha 5 del Torneo Apertura, Alianza Lima y Universitario están invictos. Los blanquiazules tienen 10 puntos y comparten el liderato con UTC.

Por su parte, los cremas tienen 8 unidades y ya se enfrentaron a dos rivales directos (Cusco FC y Sporting Cristal). Si bien en ambos compromisos el triunfo se le escapó de las manos.

El presente deportivo de los 'compadres' no es el mejor. Pablo Guede es cuestionado porque Alianza Lima aún no encuentra una armonía futbolística.

Javier Rabanal también es cuestionado. El DT de los cremas encontró su equipo titular, que marca la diferencia en el primer tiempo, pero en el replanteo el nivel recae.